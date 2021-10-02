УПЛ. Ворскла - Ингулец 3:0. Легионерская прыть

Были вопросы относительно способности сыграть в этом матче капитана "Ворсклы" Владимира Чеснакова. Но капитан вышел с первых минут, поэтому можно говорить об оптимальных составах обеих команд. "Ингулец", несмотря на статус андердога, сыграл в довольно агрессивной манере – с Ситало и Бартуловичем, Полегенько и Плохотнюком. Читался выход в основе Шишки, но Михаил остался на скамейке.

Матч, несмотря на поздние голы, нельзя назвать скучным. В первом тайме не забивали, и даже ударов в створ было мало. Но радовал глаз быстрый темп. Это было что-то похожее на игру на встречных курсах. "Ворскла" бежала в атаку большими силами, "Ингулец" уповал на быстрые контрвыпады. Очень классно на ударную позицию Ситало вывел Павел Полегенько, но Ризнык, грамотно сократив расстояние, показал, почему он является игроком сборной Украины.

Это был, пожалуй, лучший момент обеих команд в первой 45-минутке. Другие эпизоды "Ингульца" в атаке следует характеризовать как полуопасные либо не акцентированные. Такими были атаки с участием Шарая и Бартуловича, не достиг цели также удар Полегенько после передачи Запорожца.

"Ворскла" на старте игры создала момент, которым можно было бы гордиться после матча. Но завершения не хватило: Скляр, оказавшись на ударной позиции, пробил мимо ворот. Хотя ему никто не мешал. Позже Рангел и Оливье Тилль били уже не так беспрепятственно, поэтому их промахи где-то можно понять и объяснить. "Ворскла" доминировала и, видимо, отвечала требованиям публики, которая на трибунах горячо поддерживала хозяев поля. Не хватало только гола.

"Ингулец" не пугала такая настойчивость соперника. О стартовом отрезке второго тайма нужно говорить как о противостоянии двух равных команд. Возможно, по количеству и качеству ключевых передач гости были даже впереди. Но все это было в пределах контроля Дмитрия Ризныка. А вот Богдан Шуст был бессилен, когда ударом с близкого расстояния его ворота расстрелял Рангел. Собственно, для новичка "Ворсклы" все сделали партнеры: позиционная атака, передача из глубины на Степанюка, тот в штрафной площади "повозился" с мячом и выполнил идеально точный навес на голову бразильца, ранее игравшего за КуПС – 1:0. Юрий Максимов радовался, ведь этот эпизод словно снял постоянно нарастающее напряжение. Пик, кульминация, оргазм.

Вскоре Степанюк мог забивать второй гол "Ворсклы", но как вам момент с участием Плохотнюка? У нападающего "Ингульца" была очень удобная ударная позиция, но удару не хватило силы. Позже добавлял Шарай, однако Ризнык и здесь не подвел "Ворсклу". "Ингулец" делал то, что в большинстве других матчей против фаворитов – портил нервы сопернику. Но на нечто большее подопечных Лавриненко не хватило.

Точку в матче положил Оливье Тилль, который после периода активности "Ингульца" точно пробил метров с пятнадцати после взвешенной фланговой подачи Пердуты. Чуть позже Запорожец, который вышел почти один на один, мог разве что статистику Дмитрию Ризныку испортить. Но не попал. Как нужно пробивать издали, ему показал Оливье Тилль. Люксембуржец мощно вогнал мяч в "девятку" после передачи Рангеля. Отмечаем очередное активное участие в атаке Руслана Степанюка. Его вклад в эту победу тоже значителен.

"Ворскла", одержав третью подряд сухую победу, идет на паузу ФИФА в статусе третьей силы УПЛ. "Ингулец" моментами показывал неплохой футбол, но сделать шаг вперед и конвертировать потенциал в реальные дивиденды подопечные Лавриненко в который уже раз не смогли. Наверное, все закономерно. Мастерство игроков "Ворсклы" (особенно легионеров) выше. Они и победили.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Михаил Маланчук (Черновицкая область)

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Голы: Лукас Рангел 66, Оливье Тилль 77, Оливье Тилль 84

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Александр Скляр (Иван Пешич 88), Оливье Тилль (Амилькар Коджови 88), Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Йоонас Тамм, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане (Артем Челядин 78), Лукас Рангел

"Ингулец": Богдан Шуст, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Владислав Шарай, Павел Полегенько, Младен Бартулович (Михаил Шишка 83), Артём Ситало, Михаил Плохотнюк (Майкл Гопей 83), Хеннос Асмелаш, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов (Александр Козак 83)

Предупреждения: Давид Пуцлин 33 - Младен Бартулович 20, Владислав Шарай 36