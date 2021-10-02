Дулуб: Не хватило удачи, полностью переиграли Днепр-1

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мыслями после поражения от "Днепра-1" в поединке 10-го тура чемпионата Украины.

"Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, особенно во второй половине игры. Не хватило, наверное, удачи, когда полностью переиграна команда "Днепр-1" – по моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи.

Проанализировали "Днепр-1", очень хороший гол забил Довбик. Якимец и Романчук должны были создавать ситуации 2 против одного. К сожалению, на 2-й минуте они не справились.

Сама игра диктовала нам больше атаковать. По тем моментам, что мы создали, мы превзошли "Днепр-1" по всем показателям.

Думаю, мы минимально, на что мы заслуживали, – это ничья. Удача была на стороне "Днепра-1", а от нас отвернулась. Но удача любит сильные команды – я вижу динамику, и она дает оптимизм, что мы движемся правильно", – рассказал Дулуб.