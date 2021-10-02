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Дулуб: Не хватило удачи, полностью переиграли Днепр-1
Наставник львовян подвел итоги матча с днепрянами
pfclviv.com
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб поделился мыслями после
"Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, особенно во второй половине игры. Не хватило, наверное, удачи, когда полностью переиграна команда "Днепр-1" – по моментам, по качеству игры. Очень жалко проигрывать такие матчи.
Проанализировали "Днепр-1", очень хороший гол забил Довбик. Якимец и Романчук должны были создавать ситуации 2 против одного. К сожалению, на 2-й минуте они не справились.
Сама игра диктовала нам больше атаковать. По тем моментам, что мы создали, мы превзошли "Днепр-1" по всем показателям.
Думаю, мы минимально, на что мы заслуживали, – это ничья. Удача была на стороне "Днепра-1", а от нас отвернулась. Но удача любит сильные команды – я вижу динамику, и она дает оптимизм, что мы движемся правильно", – рассказал Дулуб.
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