  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Йовичевич: Игра не была красивой, но мы получили три очень важных очка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йовичевич: Игра не была красивой, но мы получили три очень важных очка

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч днепрян прокомментировал победу над командой Дулуба

Йовичевич: Игра не была красивой, но мы получили три очень важных очка

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич подвел итоги матча со "Львовом" в матче 10-го тура УПЛ.

"Истощенный. Я и команда устали после такого боевого матча. Поле мешало показать еще лучший футбол – не эффективнее, а эффектнее. Открыли матч очень хорошо с фантастическим голом Довбика. Знали, что ранний гол даст нам стабильность, чтобы контролировать ход матча. Знаем, как ведет игру "Львов" – длинные передачи, особенно у Брикнера, хотели прессинговать зоны 3 на 3.

Они имели моменты, мы их имели. Возможно, игра не была красивой для болельщиков, но все равно 3 очень важных очка для нас. Действительно настраивались, планом на игру не была красивая игра. Когда от Пихаленка или Джурасека отскакивает мяч 3 раза, тогда понимаешь, что в контроль будет очень тяжело играть. У Пихаленка не отскакивает мяч. Играть нужно с умом, если надо – упростить.

В общем, боевая победа. Сейчас отдохнем. Некоторые парни идут заслуженно в сборную – великая честь для нашего клуба. Довбик и Пихаленок имеют очень большое значение для нашей команды, как и вызванные в команду U-21. Для нас это большой плюс – показывает, что работаем достаточно солидно. Не хотим и здесь останавливаться.

"Львов" поздравляю. Своими длинными пасами они захватывали второй мяч и немного, но 2 тех выраженных момента создали. Но и у Довбика были моменты.

Момент Русина – он не может понять, как это случилось. Все хорошо сделал, убежал, обыграл вратаря, но исполнение. Но говорю, что поле мешало – отскочил мяч. Жаль, что оно было таким – не вышла красивая игра для болельщиков, мы же играем для них", – рассказал Йовичевич.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Игорь Йовичевич СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ Online

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...