  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Полтавчане укрепляются на 3-м месте

Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Новина українською

В матче 10-го тура УПЛ "Ворскла" дома уверенно обыграла "Ингулец" со счетом 3:0. Результат команда Юрия Максимова сделала во втором тайме: сначала забитым мячем отметился Рангел, а позже дубль оформил Тилль. После этого поединка "Ворскла" замыкает тройку лучших в турнирной таблице, в свою очередь "Ингулец" занимает 12-ю позицию.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Михаил Маланчук (Черновицкая область)
"Ворскла" - "Ингулец" 3:0
Голы: Лукас Рангел 66, Оливье Тилль 77, Оливье Тилль 84

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...