Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов
Полтавчане укрепляются на 3-м месте
Фото - УПЛ / Автор - неизвестен
В матче 10-го тура УПЛ "Ворскла" дома уверенно обыграла "Ингулец" со счетом 3:0. Результат команда Юрия Максимова сделала во втором тайме: сначала забитым мячем отметился Рангел, а позже дубль оформил Тилль. После этого поединка "Ворскла" замыкает тройку лучших в турнирной таблице, в свою очередь "Ингулец" занимает 12-ю позицию.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Михаил Маланчук (Черновицкая область)
Голы: Лукас Рангел 66, Оливье Тилль 77, Оливье Тилль 84
Популярное сейчас
- Довбик с острого угла мощным ударом открыл счет со Львовом - ВИДЕО
- Колос - Черноморец 2:1. Хороший вратарь - половина успеха
- Динамо - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Милевский назвал самого перспективного украинского футболиста
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО