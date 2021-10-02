Ворскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

В матче 10-го тура УПЛ "Ворскла" дома уверенно обыграла "Ингулец" со счетом 3:0. Результат команда Юрия Максимова сделала во втором тайме: сначала забитым мячем отметился Рангел, а позже дубль оформил Тилль. После этого поединка "Ворскла" замыкает тройку лучших в турнирной таблице, в свою очередь "Ингулец" занимает 12-ю позицию.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Дмитрий Козорезов (Одесская область), Михаил Маланчук (Черновицкая область)

"Ворскла" - "Ингулец" 3:0

Голы: Лукас Рангел 66, Оливье Тилль 77, Оливье Тилль 84