Костюк: Договаривались с Шахтером, чтобы перенести эту игру, но для УАФ важнее сборная

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" U19 в матче 10-го тура юношеского чемпионата Украины.

- В сравнении с матчем против "Баварии" стартовый состав вашей команды сегодня претерпел изменения. Успели ли игроки восстановиться, был ли это оптимальный вариант состава?

- У Бражко и Диалло микроповреждения. Хотели немного приберечь Самбу, но, наблюдая ход игры, во втором тайме пришлось его выпускать. Было видно, что команда и эмоционально, и физически не совсем восстановилась после матча Юношеской лиги УЕФА. Мы договаривались с "Шахтером", чтобы перенести эту игру, но для УАФ важнее сборная, поэтому они наш матч не перенесли. Нам не хватило времени, чтобы восстановиться. Но во втором тайме мы перехватили инициативу. Игроков "Шахтера", которые имели на день больше для восстановления, хватали судороги. Мы в этом плане были лучше готовы физически. Нам хватило выносливости, чтобы доминировать, но не реализовали свои моменты.

- Ожидали ли вы такой ловкости от Гончарука в моменте с первым пропущенным мячом?

- Конечно, это быстрый футболист, он уже находится на карандаше у первой команды. Была позиционная ошибка наших центральных защитников, которая привела к голу. В моменте со вторым мячом мы не доиграли. Нельзя позволять сопернику такого, что мы втроем не можем отобрать мяч у одного игрока. "Горняки" были немного посвежее, особенно в начале встречи, поэтому и забили два мяча.

- Перед вторым таймом вы провели тройную замену. Это улучшило игру вашей команды?

- Да, мы начали играть более агрессивно. Вышедшие на замену футболисты внесли свежесть и динамику. Соответственно, поменялась и игра.

- У "Динамо" были моменты – можно вспомнить штрафной Волошина и шанс Попова…

- Да, Попов добивал в том моменте, но не попал в ворота. Повторюсь, команда недостаточно восстановилась эмоционально. Нам немного не хватило времени, чтобы подготовить ребят в этом плане.

- Болельщикам казалось, что арбитр был на стороне гостей. Особенно это проявилось на последних минутах, когда Диалло был сбит в штрафной, но пенальти не назначили.

- Не хочу это комментировать. Для этого существует судейский комитет, пусть он и разбирается.

- Выход Бурды изначально планировался на 45 минут или это также следствие ошибок центра обороны в первом тайме?

- Дячук получил травму – у него забито бедро. Бурда восстановился, он уже на подходе в первую команду. Поэтому сегодня дали ему игровое время.

- У Попова мяч сегодня не шел в ворота, но вы оставили его на поле, выпустив Горбача вторым форвардом. Рассчитывали, что все же удастся забить?

- Мы доминировали на поле и просили ребят чаще доставлять мяч в штрафную площадку через фланги. Моменты были, но мы не успевали завершить атаку.

- Впереди пауза на матчи сборных. Как планируете ее заполнять, чтобы не растерять игровой тонус?

- Будем восстанавливать игроков, чтобы вновь войти в чемпионат после перерыва на сборные. Через два дня после возвращения футболистов мы едем на игру во Львов, а дальше – летим на матч с "Барселоной". График насыщенный.