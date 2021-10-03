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В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава

Премьер-лига
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(1 голосов)

В списке Де Дзерби 21 футболист

В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой своей команды на "украинское классическое". В матче не примет участие бразильский защитник Исмаили. Также примечательно, что в заявке донецкого клуба на эту игру только один форвард - Даниил Сикан.

В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава - изображение 1

Встреча пройде в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало игры - 19:45.

На данный момент разрыв между "бело-синими" и "горняками" составляет 3 очка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
03.10.2021 в 11:51
Это что, вот в заявке Динамо на Шахтер - один Гармаш...
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+2
0
Only DK (Kyiv)
03.10.2021 в 11:51
Надо увеличивать отрыв от помойки. Без Траоре они нулевые
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0
-2
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ascent (Луксор)
03.10.2021 в 11:56
Точно, они даже Интеру забить не смогли, то ли дело ВКД...
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