В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава

В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой своей команды на "украинское классическое". В матче не примет участие бразильский защитник Исмаили. Также примечательно, что в заявке донецкого клуба на эту игру только один форвард - Даниил Сикан.

Встреча пройде в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало игры - 19:45.

На данный момент разрыв между "бело-синими" и "горняками" составляет 3 очка.