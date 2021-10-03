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В заявке Шахтера на Динамо один форвард. Исмаили также вне состава
В списке Де Дзерби 21 футболист
фото - Олександр Приходько
В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет против донецкого "Шахтера".
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби определился с заявкой своей команды на "украинское классическое". В матче не примет участие бразильский защитник Исмаили. Также примечательно, что в заявке донецкого клуба на эту игру только один форвард - Даниил Сикан.
Встреча пройде в Киеве, на НСК "Олимпийский". Начало игры - 19:45.
На данный момент разрыв между "бело-синими" и "горняками" составляет 3 очка.
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