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Маркос Антонио: Динамо учтет ошибки после Суперкубка и станет сильнее

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец высказался перед "украинским классическим"

Маркос Антонио: Динамо учтет ошибки после Суперкубка и станет сильнее

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Хавбек донецкого "Шахтера" Маркос Антонио поделился мыслями накануне поединка 10-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Начало встречи - 19:30.

"У нас не так много времени между матчами для восстановления и подготовке к следующей игре. Но мы подстраиваемся под календарь и стараемся подходить к каждому поединку в лучших кондициях. Главное, что психологически мы полностью готовы.

Мы хорошо подготовились к матчу за Суперкубок. Были на высоком уровне, как тактически, так и физически. Команда проявила свои лучшие качества и смогла выиграть. Этот трофей добавил нам уверенности.

При этом я не считаю, что матч будет похож на игру за Суперкубок. Каждая встреча отличается и имеет свои нюансы. "Динамо" учтет ошибки и, наверное, cтанет сильнее, но и мы будем готовиться и сделаем все, чтобы победить", – рассказал полузащитник "горняков".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Маркос Антонио
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