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Маркос Антонио: Динамо учтет ошибки после Суперкубка и станет сильнее
Бразилец высказался перед "украинским классическим"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек донецкого "Шахтера" Маркос Антонио поделился мыслями накануне поединка 10-го тура УПЛ против киевского "Динамо". Начало встречи - 19:30.
"У нас не так много времени между матчами для восстановления и подготовке к следующей игре. Но мы подстраиваемся под календарь и стараемся подходить к каждому поединку в лучших кондициях. Главное, что психологически мы полностью готовы.
Мы хорошо подготовились к матчу за Суперкубок. Были на высоком уровне, как тактически, так и физически. Команда проявила свои лучшие качества и смогла выиграть. Этот трофей добавил нам уверенности.
При этом я не считаю, что матч будет похож на игру за Суперкубок. Каждая встреча отличается и имеет свои нюансы. "Динамо" учтет ошибки и, наверное, cтанет сильнее, но и мы будем готовиться и сделаем все, чтобы победить", – рассказал полузащитник "горняков".
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