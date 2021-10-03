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Динамо - Шахтер. АУДИО онлайн трансляция Классического
Встречаемся в 19:30!
Новое противостояние Динамо и Шахтера, теперь уже в рамках чемпионата Украины! Сможет ли Киев взять реванш за разгромное поражение в Суперкубке Украины или дончане снова возьмут верх и догонят чемпиона в УПЛ? Каким будет Динамо после поражения в Лиге чемпионов? Сможет ли команда Луческу собраться и выдать лучший матч сезона? Нас ожидает грандиозное противостояние, которое должно запомниться надолго! Следите за игрой вместе с аудио трансляцией, которую проводят журналисты UA-Футбол.
Начало эфира - в 19:25. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить старт стрима!
Комментатор - Александр Рыженко
Режиссер трансляции - Александр Рыженко
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