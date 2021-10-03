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Динамо - Шахтер. АУДИО онлайн трансляция Классического

Премьер-лига
(1 голосов)

Встречаемся в 19:30!

Динамо - Шахтер. АУДИО онлайн трансляция Классического

UA-Футбол
Новина українською

Новое противостояние Динамо и Шахтера, теперь уже в рамках чемпионата Украины! Сможет ли Киев взять реванш за разгромное поражение в Суперкубке Украины или дончане снова возьмут верх и догонят чемпиона в УПЛ? Каким будет Динамо после поражения в Лиге чемпионов? Сможет ли команда Луческу собраться и выдать лучший матч сезона? Нас ожидает грандиозное противостояние, которое должно запомниться надолго! Следите за игрой вместе с аудио трансляцией, которую проводят журналисты UA-Футбол.

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Начало эфира - в 19:25. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить старт стрима!

Комментатор - Александр Рыженко
Режиссер трансляции - Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Подкасты UA-Футбол
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