Огненное Классическое! Итоги матча Динамо - Шахтер

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Встречаемся сразу после Классического Динамо - Шахтер, в воскресенье, 3 октября, в 21:45.

Основная тема выпуска - главное противостояние первого круга в чемпионате Украины. Возьмёт ли Динамо реванш за унизительное поражение в Суперкубке Украины или Роберто де Дзерби во второй раз победит Мирчу Луческу?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Севидов

Режиссер: Александр Рыженко