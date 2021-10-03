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Огненное Классическое! Итоги матча Динамо - Шахтер

Премьер-лига
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Включайте нас сразу после матча!

Огненное Классическое! Итоги матча Динамо - Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический проект от UA-Футбол, посвященный украинскому футболу снова с вами! Встречаемся сразу после Классического Динамо - Шахтер, в воскресенье, 3 октября, в 21:45.

Основная тема выпуска - главное противостояние первого круга в чемпионате Украины. Возьмёт ли Динамо реванш за унизительное поражение в Суперкубке Украины или Роберто де Дзерби во второй раз победит Мирчу Луческу?

Ведущие Георгий Грошев и Александр Севидов
Режиссер: Александр Рыженко

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В статье: Халат Милевского
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