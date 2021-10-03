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Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Динамо - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 03.10.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Динамо" было сильнее. Несмотря на то, что в одной из личных встреч "Шахтер" выиграл 3:0, киевляне были лучше на длинной дистанции. Мирча Луческу выстроил стратегию, которая привела столичных к чемпионству.

Как будет на этот раз – пока неизвестно. Конечно, "Шахтер" одержал эффектную победу в Суперкубке Украины-2021, но вряд ли стоит на основе этого поединка делать далеко идущие выводы. "Шахтер" был сверхмотивирован, а "Динамо" немного недооценило важность поединка. Но в чемпионате никаких сдерживающих факторов быть не может – на кону важные три очка и лидерство в турнирной таблице.

Несмотря на то, что чемпион УПЛ в следующем году не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, фактор первого места не обесценен. Тот, кто выиграет внутренний турнир, будет иметь теоретически более легкий путь в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, никто не отменял фактора престижности и истории. Чемпионство – это всегда почетно. А чемпионство, вырванное из рук исторического антагониста – и подавно.

Смотрим прямой эфир прямо в этой новости.

УПЛ. Десятый тур. 03.10.2021
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Александр Шандор

"Динамо" 19:30 "Шахтер"

Текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция - "2+2", FootballHab

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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