Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В прошлом сезоне "Динамо" было сильнее. Несмотря на то, что в одной из личных встреч "Шахтер" выиграл 3:0, киевляне были лучше на длинной дистанции. Мирча Луческу выстроил стратегию, которая привела столичных к чемпионству.

Как будет на этот раз – пока неизвестно. Конечно, "Шахтер" одержал эффектную победу в Суперкубке Украины-2021, но вряд ли стоит на основе этого поединка делать далеко идущие выводы. "Шахтер" был сверхмотивирован, а "Динамо" немного недооценило важность поединка. Но в чемпионате никаких сдерживающих факторов быть не может – на кону важные три очка и лидерство в турнирной таблице.

Несмотря на то, что чемпион УПЛ в следующем году не попадет напрямую в группу Лиги чемпионов, фактор первого места не обесценен. Тот, кто выиграет внутренний турнир, будет иметь теоретически более легкий путь в квалификации Лиги чемпионов. Кроме того, никто не отменял фактора престижности и истории. Чемпионство – это всегда почетно. А чемпионство, вырванное из рук исторического антагониста – и подавно.

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УПЛ. Десятый тур. 03.10.2021

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Александр Шандор

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