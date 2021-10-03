Верес - Александрия 0:0. 90 минут борьбы со скукой

Ровенский "Верес" принято называть народной командой. По ряду причин. И если раньше клуб придерживался этой легенды, то в последнюю неделю они много времени уделяли одному конкретному футболисту - Сергею Панасенко. Полузащитник, если можно так выразиться, стал звездой социальных сетей после своего исполнения гимна перед игрой "Шахтер" - "Верес". Ровенский клуб часто упоминал об этом и даже запустил флешмоб "Давайте співати як Панасенко". Нет уверенности, что это помогает на поле, но перед сегодняшней встречей Сергей снова спел "натхнено". А теперь к делу.

По традиции, начнем с составов. Они не удивили. Оба тренера снова использовали классическую схему 4-2-3-1, сделав всего несколько изменений после прошедшего тура. Юрий Гура, к примеру, не мог из-за травмы задействовать центрбека Мельника, благодаря чему вернулся в основу Бабогло. У "Вереса" не вышли в старте хавбеки Клец и Кучеров. Оба - важные фигуры, но один перебрал желтых, другой получил повреждение. Не нашлось места в старте и главному креативщику - Гегедошу. И тут варианта два - либо Роберто продолжает набирать форму после травмы, либо Вирт не хочет вновь играть в 4-4-2. Узнаем после международной паузы.

Еще неделю назад Юрий Гура нас предупреждал, что яркой игры сегодня ждать не стоило. Ибо состояние газона вызывает вопросы, да и "Верес", несмотря на статус новичка, команда неуступчивая. Всегда может укусить. Можно сказать, что коуч "горожан" как в воду глядел, потому что за весь первый тайм не напрягаясь можно вспомнить всего один момент. И это на две команды. Случилось это после подачи углового от Ковальца, которую завершал Бабогло. Хороший удар и качественный сейв Когута. Спас нас Богдан от первого гола. Спасибо ему.

В остальном на поле была очень упрощенная версия футбола - много длинных передач и борьбы, мало осмысленности. Смотреть было непросто, скажем прямо, но обе команды старались. Вот такой позитив. Стоит отметить момент у ворот "Александрии", после которого в игру пришлось вступать Билыку. Ну как момент, стандарт - прямой удар Гончаренко. Хорошо, но у Бабогло получилось лучше. Не сумел доиграть первый тайм из-за повреждения лучший бомбардир "горожан" Третьяков. Травма. Шансы на забитые голы продолжали таять.

Весь второй тайм складывалось впечатление, что бороться за победу сегодня никто не может. Или не хочет. Имитация была, но все это было похоже на игру третьесортного актера, потому как мы уверенны, что предложили футболистам досрочно завершить матч с нулевым счетом, они бы просто пожали руки и ушли в раздевалку. Почти весь второй тайм был сильно похож на первый, только без момента Бабогло. То есть, совсем без моментов. Немного оживить игру удалось Кирюханцеву и Устименко, которых Гура выпустил после перерыва, но прострел первого до цели не дошел, а второй ударил сильно выше ворот. А эпизод то был перспективный. Ну а в конце неожиданно, аки гром июльским вечером, случился удар Ковальца. Удар с претензией на три очка, но на пути сферы встала перекладина. И все логично - матч в Луцке был про сумбур, борьбу и прочее, но никак не про голы. Их мы оставим на другие игры тура.

Резюмируем. Справедливая "баранка", так как ни одна из команд забить сегодня не заслужила. Вероятно, никто сильно не расстроился, поскольку каждая сторона осталась при своем, не потеряв ничего в десятом туре. А простота, как мы знаем, лучше поражения. Таким образом, "Верес" продолжает идти без неудач в домашних играх, а "Александрия" - остается в зоне еврокубков.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)

Верес - ФК Александрия 0:0

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 66), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 85), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 81), Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Тимофеенко 85), Никита Полюлях

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный, Максим Третьяков (Владимир Одарюк 28), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Игорь Кирюханцев 74), Сергей Гринь (Денис Устименко 74), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра

Предупреждения: Никита Полюлях 11 - Каспарс Дубра 15, Кирилл Дришлюк 45+2, Владислав Бабогло 64