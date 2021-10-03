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Верес - Александрия 0:0. Проигранная борьба со скукой
Ничья, устроившая всех. Кроме тех, кто потратил время на просмотр
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Юрий Синишин (Ивано-Франковск), Евгений Гашков (Черновцы)
Верес - ФК Александрия 0:0
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 66), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 85), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 81), Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Тимофеенко 85), Никита Полюлях
ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Иван Калюжный, Максим Третьяков (Владимир Одарюк 28), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Игорь Кирюханцев 74), Сергей Гринь (Денис Устименко 74), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра
Предупреждения: Никита Полюлях 11 - Каспарс Дубра 15, Кирилл Дришлюк 45+2, Владислав Бабогло 64
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