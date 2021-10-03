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Федецкий: Супряге стоит задуматься о своем отношении к футболу

Премьер-лига
(1 голосов)

Легенда УПЛ раскритиковал форварда "Динамо"

Федецкий: Супряге стоит задуматься о своем отношении к футболу

24 канал

Новина українською

Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий дал комментарий о нападающем "Динамо" Владиславе Супряге.

"Какие варианты в атаке есть у Луческу, кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге — перспектив у него в "Динамо" мало.

Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?

Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься о своем отношении к футболу. Только он все может исправить", — сказав Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
03.10.2021 в 17:31
Нє єго уровєнь ето Дінамо-нє панімают генія от футбола,звєзди вселенського масштабу
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Vantala (Kharkiv)
03.10.2021 в 16:52
ЗП видно неплохая. Парень ждёт видео окончания контракта чтобы свободным агентом рвануть в Европу. А там же ж за ним итальянские гранды в очереди стоят, агент врать не будет. )))
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2.dc (Николаев)
03.10.2021 в 16:41
Мне кажется, дело здесь не в самом Супряге - уж сколько лет, а он все никак, и никак … А ведь парень далеко не бесталанный … никак ему нужный (именно для него) человек не попадется, чтобы правильный пинок под зад ему дать. Сложно он "заводится", как оказалось, стандартные ни пинки, ни пряники, совсем никак не действуют … А с У сваливать надо, это точно …
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+1
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sergkir
03.10.2021 в 16:36
Луческу когда пришёл дал достаточно игрового времени Супряге, чтобы стать нужным для Динамо. Парень отнёсся к этому как говорится - безглуздо!
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