Федецкий: Супряге стоит задуматься о своем отношении к футболу

Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий дал комментарий о нападающем "Динамо" Владиславе Супряге.

"Какие варианты в атаке есть у Луческу, кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге — перспектив у него в "Динамо" мало.

Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?

Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься о своем отношении к футболу. Только он все может исправить", — сказав Федецкий.