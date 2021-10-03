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Федецкий: Супряге стоит задуматься о своем отношении к футболу
Легенда УПЛ раскритиковал форварда "Динамо"
24 канал
Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий дал комментарий о нападающем "Динамо" Владиславе Супряге.
"Какие варианты в атаке есть у Луческу, кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге — перспектив у него в "Динамо" мало.
Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году?
Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься о своем отношении к футболу. Только он все может исправить", — сказав Федецкий.
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