Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Этот матч был бы центральным практически в любом туре УПЛ, однако Классическое на этот раз затмит противостояние Виктора Скрипника и Александра Рябоконя. Тем не менее, это очень хороший поединок для разогрева накануне главного матча первого круга в чемпионате. Оба наставника испытывают кадровый голод в обороне, однако для нейтрального болельщика, который любит голы, это даже в плюс, ведь велика вероятность, что мы увидим результативный футбол.

"Заря" - "Десна" смотреть онлайн бесплатно можно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Начало матча в 17:00.

"Заря" - "Десна" смотреть онлайн матч УПЛ

Vbet-лига. 10-й тур

3 октября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00

Главный арбитр - Андрей Коваленко

Ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев

Арбитр ВАР - Максим Козыряцкий

Ассистент ВАР - Владимир Володин