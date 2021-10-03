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Заря - Десна: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямой эфир одного из главных поединков десятого тура УПЛ
фото - Анатолій Спиця
Этот матч был бы центральным практически в любом туре УПЛ, однако Классическое на этот раз затмит противостояние Виктора Скрипника и Александра Рябоконя. Тем не менее, это очень хороший поединок для разогрева накануне главного матча первого круга в чемпионате. Оба наставника испытывают кадровый голод в обороне, однако для нейтрального болельщика, который любит голы, это даже в плюс, ведь велика вероятность, что мы увидим результативный футбол.
"Заря" - "Десна" смотреть онлайн бесплатно можно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Начало матча в 17:00.
"Заря" - "Десна" смотреть онлайн матч УПЛ
Vbet-лига. 10-й тур
3 октября. Запорожье. "Славутич-Арена". Начало в 17:00
Главный арбитр - Андрей Коваленко
Ассистенты: Виктор Матяш и Валентин Куцев
Арбитр ВАР - Максим Козыряцкий
Ассистент ВАР - Владимир Володин
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