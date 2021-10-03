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Вирт: Каждое набранное очко для нас - плюс
Тренер доволен своей командой
nkveres.com
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал ничью в матче с "Александрией" (0:0).
— Боевая игра. Играли против хорошей команды, которая идет на 5-м месте, показывает очень хороший результат и игру. Когда мы приехали, то увидели газон, на котором нам предстояло играть. Стало понятно, что мяч, наверное, больше будет вверху, чем внизу.
Даже сделать 4-5 передач на таком поле очень сложно. Где-то упрощали, было больше вертикальных передач. Я думаю, что мы заслужили ничью. Каждое набранное очко для нас плюс. Немного было моментов, могли как забить, так и пропустить. В некоторых эпизодах за нас сыграла перекладина, вратарь выручил.
Удовлетворен отношением футболистов. Но хотелось, конечно, улучшить качество игры, но на таком поле очень сложно.
Тем более, что у нас были проблемы. Вылетели два опорных полузащитника, для нас это потеря, вышли новые футболисты. Хочу повторить, что одним очков я доволен.
— Большинство моментов у "Вереса" сегодня были со стандартных положений. По такой игре это могло решить судьбу встречи?
— Однозначно. Мы много работает над стандартными положениями, уделяем им много времени. И у нас неплохо получается. Хотелось бы, чтобы они были опасными, но сегодня мы их не забили. В такой игре все решает один гол. Со стандарта или после атаки.
Слава богу, что не пропустили, но то, что не забили — тоже обидно. Хотя не могу сказать, что у нас было много моментов.
— Насколько замены повлияли на игру?
— Они усилили, действительно. Хорошо вышли все футболисты. Команда в конце добавила, но где-то не хватало мастерства, фортуны. Хотя нам грех жаловаться, потому что на последних секундах могли пропустить.
Проваливалась опорная зона, но на сегодняшний день у нас ни одного футболиста, который мог бы туда выйти на замену. У нас серьезную травму получил Клец. Мы разговаривали, что если найдем свободного агента на эту позицию, то заявим его, потому что у нас там проблемы сейчас, — сказал Вирт.
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