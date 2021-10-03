Премьер-лига
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Что случилось в Луцке, то остается в Луцке. Верес - Александрия 0:0. Обзор матча
Так и не забили команды за 90 минут
УПЛ/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура УПЛ, в котором
"Верес" - "Александрия" 0:0
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