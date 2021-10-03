Что случилось в Луцке, то остается в Луцке. Верес - Александрия 0:0. Обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура УПЛ, в котором "Верес" принимал "Александрию" в Луцке . Лидерами в этой встрече прогнозируемо были гости, однако оборона ровенчан все 90 минут удачно играла. Особенно постарался голкипер Богдан Когут, в активе которого несколько сейвов. Подопечные Вирта тоже создали несколько моментов, но их было совершенно недостаточно для трех очков.

"Верес" - "Александрия" 0:0