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Что случилось в Луцке, то остается в Луцке. Верес - Александрия 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
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Так и не забили команды за 90 минут

Что случилось в Луцке, то остается в Луцке. Верес - Александрия 0:0. Обзор матча

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура УПЛ, в котором "Верес" принимал "Александрию" в Луцке. Лидерами в этой встрече прогнозируемо были гости, однако оборона ровенчан все 90 минут удачно играла. Особенно постарался голкипер Богдан Когут, в активе которого несколько сейвов. Подопечные Вирта тоже создали несколько моментов, но их было совершенно недостаточно для трех очков.

"Верес" - "Александрия" 0:0

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В статье: Верес (Ровно) Александрия
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