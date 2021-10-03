Тренер Александрии: Может, сходим в церковь, не лезет мяч. Поставим свечи в храме, постоим

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал матч своих подопечных против ровенского "Вереса" :

“ — Мы знали, что “Верес” — команда бойцов. Мы вчера приехали, посмотрели на поле, оно, конечно, неважное. Сухарик приличный. Сегодня конструктивного футбола нельзя было ожидать. Настраивали ребят. Бойцовские качества, подбор, второй мяч — только это на этом поле можно было сегодня сделать.

Моменты были, но не реализовали. На таком поле вообще тяжело показывать какой-то футбол. Мы с ребятам из “Вереса” разговаривали, им тоже тяжело на этом поле, тоже хочется поиграть в футбол, а получается мы просто били мяч через полузащитников. Мало было конструктива.

— У Третьякова что-то серьезное?

— На этом поле повреждение получил. Пока нельзя сказать, что там серьезное что-то. Сейчас пауза у нас будет, думаю, что восстановится.

— Насколько справедливым был бы итог матча 0:1 в пользу “Александрии”?

— Хотелось бы, конечно, выиграть. Может, сходим в церковь, не лезет мяч. Поставим свечки в храме, постоим. Может что-то поможет.

— Больше довольны результатом?

— Хотели выиграть, честно скажу. Ничья уже тоже устраивает", - сказал Гура.