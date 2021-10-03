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Мирон Маркевич: Динамо сыграет против Шахтера вторым номером

Премьер-лига
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"Горняки" будут управлять игрой

Мирон Маркевич: Динамо сыграет против Шахтера вторым номером

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от украинского Классического между "Динамо" и "Шахтером":

"Убежден, что будет совсем иной футбол, чем в недавнем Суперкубке Украины. Думаю, что динамовцы, скорее всего, сыграют вторым номером. И не только потому, что запомнили разгром в Суперкубке, просто контратакующие действия приносили им часто дивиденды в сражениях с “горняками”.

Все же, на мой взгляд, не стоит ждать много голов в этом матче. У “Динамо” уже давно проблемы с завершением атак в важных матчах, а на результативность донетчан может повлиять отсутствие их травмированного бомбардира Лассины Траоре. Поэтому склоняюсь к тому, что все закончится нулевой ничьей, или со счетом 1:1", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч между "Динамо" и "Шахтером" запланирован на сегодня, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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