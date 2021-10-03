Без Гармаша и Миколенко, но с Витиньйо, Степаненко и Марлосом. Стали известны составы на матч Динамо - Шахтер

В рамках десятого тура УПЛ состоится украинское Классическое: "Динамо" встретится с "Шахтером" на НСК "Олимпийский".

Наставники команд Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби определились со стартовыми составами на поединок:

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Витиньйо

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко - Степаненко, Майкон - Соломон, Патрик, Марлос - Педриньйо

Отметим, что в заявку киевлян на матч не попал Виталий Миколенко. Также для Витиньйо эта встреча станет первой в стартовом составе "бело-синих".