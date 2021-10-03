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Без Гармаша и Миколенко, но с Витиньйо, Степаненко и Марлосом. Стали известны составы на матч Динамо - Шахтер
Поединок начнется совсем скоро
Александр Приходько - UA-Футбол
В рамках десятого тура УПЛ состоится украинское Классическое: "Динамо" встретится с "Шахтером" на НСК "Олимпийский".
Наставники команд Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби определились со стартовыми составами на поединок:
"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Витиньйо
"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко - Степаненко, Майкон - Соломон, Патрик, Марлос - Педриньйо
⚒ Состав «Шахтера» на суперпоединок с «Динамо» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 3, 2021
Следите за игрой в матч-центре: https://t.co/JCdWhCcMzh.#Shakhtar #ДинамоШахтер pic.twitter.com/pUbMba2zG0
Отметим, что в заявку киевлян на матч не попал Виталий Миколенко. Также для Витиньйо эта встреча станет первой в стартовом составе "бело-синих".
Напомним, что стартовый свисток поединка запланирован в 19:30. Текстовую трансляцию можно посмотреть
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