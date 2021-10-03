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Без Гармаша и Миколенко, но с Витиньйо, Степаненко и Марлосом. Стали известны составы на матч Динамо - Шахтер

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поединок начнется совсем скоро

Без Гармаша и Миколенко, но с Витиньйо, Степаненко и Марлосом. Стали известны составы на матч Динамо - Шахтер

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

В рамках десятого тура УПЛ состоится украинское Классическое: "Динамо" встретится с "Шахтером" на НСК "Олимпийский".

Наставники команд Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби определились со стартовыми составами на поединок:

"Динамо": Бущан - Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена - Витиньйо

"Шахтер": Пятов - Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко - Степаненко, Майкон - Соломон, Патрик, Марлос - Педриньйо

Отметим, что в заявку киевлян на матч не попал Виталий Миколенко. Также для Витиньйо эта встреча станет первой в стартовом составе "бело-синих".

Напомним, что стартовый свисток поединка запланирован в 19:30. Текстовую трансляцию можно посмотреть здесь.

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В статье: Денис Гармаш Тарас Степаненко Мирча Луческу Марлос Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Витиньо Роберто Де Дзерби Виталий Миколенко
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 18:54
Показывают на 2+2?
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scorpius (Ck)
03.10.2021 в 19:06
да
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