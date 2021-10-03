Буднично. Заря - Десна 2:0

Виктор Скрипник в третий раз подряд не внёс ни единого изменения в стартовый состав. Удивительно, что перестал получать игровую практику Гладкий, который до этого хотя бы иногда выходил на поле и даже забивал. Также только из запаса выходит в текущем сезоне Шахаб. На остальных позициях в принципе некого усилить со скамейки. Ротация в "Десне" - история привычная. На этот раз Картушову и Завийскому даже не пришлось играть в обороне, правда, слева в защите вышел номинальный хав Болбат. Тотовицкого не оказалось даже в заявке, а экс-игрок "Зари" Юрченко впервые после подписания контракта с "северянами" попал на скамейку запасных.

Защитники обеих команд с первых минут принялись доказывать, что привозить проблемы на свои ворота они будут. Уже на шестой минуте Ковтун каким-то образом не смог остановить достаточно простой мяч и вывел Громова один на один. Литовка только через фол остановил форварда. Железный пенальти. Но Булеца его не реализовал, проиграв дуэль вратарю.

На этом гости не остановились. Прошло всего две минуты, и теперь уже Аллахяр спокойно убежал от центральных защитников на свидание с Литовкой, однако и он не смог переиграть голкипера.

Пробить черниговского стража ворот удалось только с третьего раза. Аллахяр в середине штрафной собрал вокруг себя всю оборону и опорную зону "Десны" и откатил Булеце. Удар в касание и лёгкий рикошет дезориентировали вратаря, и хоть Литовка среагировал, но качественно отбить уже не смог.

"Заря" в целом, контролировала мяч и игру, а учитывая пенальти, то можно сказать, что на свой гол хозяева наиграли. "Десна" подтвердила утверждение, что против луганчан всем, кто в прошлом сезоне финишировал ниже третьего места в УПЛ, очень тяжело. Вы теперь представьте условные "Десну" или "Днепр-1" в еврокубках - что же тогда было бы с ними в играх против "Ромы" и "Будё/Глимт"?

Однако это больше философский вопрос. Правда, такими размышлениями можно было занять время в достаточно пресном футболе без моментов. Ожить позволил удар Арвеладзе с правого края штрафной, который с приёма здорово пробивал в ближний верхний гол - Мацапура вытащил.

Ни в конце первого тайма, ни в начале второго мы больше ничего интересного не увидели. Интересные идеи от отдельных игроков на поле были, но большинство передач шли в борьбу. Поэтому, чтобы создать момент, нужно было выиграть как минимум четыре-пять единоборств на каждом участке поля. Или рассчитывать на контратаки. Неплоху, кстати, разгоняла "Десна" после перерыва, но Болбат вместо прострела на Будковского отдал мяч в руки Мацапуре.

На поле вообще ничего не происходило. "Заре" при победном результате была не настроена идти вперёд, а у "Десны" получалось только с флангов - и то не всегда - забрасывать мяч в штрафную в надежде, что Будковский как-то замкнёт.

Если у кого-то ещё и были сомнения о победителе встречи, то "Заря" их до эндшпиля игры сняла. Красивая вертикальная атака по центру с участием Назарины, Булецы, Кочергина и Громова с ударом последнего поставили в матче точку. Арбитры искали офсайд у Аллахяра, когда он спиной блокировал доступ к мячу Жука, но не нашли.

Очень хочется сказать, что мы увидели достаточно средний матч. Но, увы, такой на данный момент уровень украинского футбола. В Харькове параллельно было ещё хуже. Кричать "всё пропало" из-за этого смысла нет, но и радости особо никакой. Один из самых любопытных матчей игрового дня эмоций практически не подарил: всё завершилось плюс-минус так, как и ожидалось. "Заря" продлевает свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи игр, а для "Десны" это третье поражение подряд.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Валентин Куцев (Киев)

Заря - Десна 2:0

Голы: Сергей Булеца 19, Артём Громов 69

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кабаев (Александр Гладкий 76), Сергей Булеца (Шахаб Захеди 76), Егор Назарина, Артём Громов (Максим Лунёв 76), Максим Имереков, Денис Фаворов (Раймонд Фримпонг 90+3), Аллахяр (Игорь Снурницын 90+3)

Десна: Игорь Литовка, Вадим Жук (Александр Масалов 77), Алексей Ковтун (Александр Сафронов 46), Сергей Болбат, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Владлен Юрченко 77), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Максим Дегтярёв 86), Тарас Завийский, Денис Безбородько (Филипп Будковский 46), Евгений Селин

Предупреждения: Дмитрий Хомченовский 11, Ловро Цвек 48, Игорь Снурницын 90+5 - Игорь Литовка 5, Сергей Болбат 37, Филипп Будковский 57

Нереализованный пенальти: Сергей Булеца 7