Металлист 1925 - Минай 1:0. Смена тренера и капитан Селезнев не спасают ситуацию

В минувшие выходные "Металлист 1925" смог прервать серию неудачных матчей, сенсационно выиграв у "Десны". Но при этом Валерий Кривенцов потерял Фабиньо и Ткачука - двух основных защитников. Буквально накануне игры десятого тура еще и выпал Дмитрий Кравченко. Учитывая кадровый потенциал харьковчан, это была действительно проблема. Пожалуй, повезло, что в самый неподходящий момент соперником стал кризисный "Минай", после чего наступит пауза на матчи сборных.

Потери привели к значительной реорганизации линии защиты. Ченбай с фланга сместился в центр и стал партнером Шершня. Фабиньо справа заменил Ермаков, слева вышел Западня. Треугольник с Крыськивым и Габелоком в центре поля при отсутствии Кравченко дополнил Голодюк. На флангах полузащиты привычно действовали Ременюк и Батюшин, на острие - Марлисон.

У "Миная" изменения были связаны с другим фактором - отставкой Кобина. Николай Цымбал, который во второй раз временно стал главным, вернулся к классической схеме 4-2-3-1. В защите на флангах вышли Гончар и Багайоко, в центре Матич и Векляк. Пара опорных - Месхи и Петрусенко, под единственным форвардом Селезневым, который к тому же вывел команду с капитанской повязкой, вышла атакующая группа в составе Кулиева, Байдала и Коваленко.

Закарпатцы в дебюте встречи попытались даже играть первым номером, что вылилось в удар Кулиева с угла вратарской, но Сидоренко сыграл надежно. Но такая активность гостей была недолгой. Здесь же произошел довольно спорный эпизод, когда Кучер вышел на линию штрафной и прервал руками заброс на Марлисона. Вопрос был в том, не сыграл ли кипер за пределами штрафной зоны. Виталий Романов, точнее его ассистент, решил, что все в рамках правил.

Первый шанс забить харьковчане потеряли после прорыва Ременюка по флангу, который очень легко оставил в дураках Багайоко (видимо, поэтому Цымбал в перерыве выпустил на фланг Синегуба). Он выкатил мяч под удар Марлисону, но тот с 10-ти метров в ворота не попал. Впрочем, этот эпизод не часть системы. Игра в целом была равной и, если откровенно, не интересной. Но красок добавили Ченбай и Кучер на 24-й минуте. Харьковчане заработали право на угловой, после его розыгрыша защитник бил головой буквально с двух метров, но кипер "Миная" по гандбольному ногой отбил мяч и спас свою команду от верного гола.

Стоит отметить и удар Батюшина из-за пределов штрафной. Ничего особенно, мяч едва прикатился в руки Кучеру, но в этом матче это было крайне редкое явление, которые пропускать не стоит.

Во втором тайме "Металлист 1925" нанес только один удар по воротам. Зато он стал результативным! Ситуацию смещением с фланга в центр обострил Ременюк, именно он в итоге после заброса во вратарскую с противоположного фланга и заработал пенальти - Андрея завалил Месхи. С отметки безупречно в верхний угол пробил Габелок.

"Минай" после перерыва был более активным, но этой активностью было трудно насладиться. Крайне редко гостям удавалось вывести кого-то из футболистов на удар. Селезнев так и пробегал на голом пайке, пока на 72-й не был заменен Кобаком. И именно Эдвард едва не спас "Минай" от поражения на 86-й минуте. Западня не смог выбить мяч из собственной вратарской, Кобак обокрал его и пробил с острого угла - за Сидоренко сыграла стойка. Однако это было еще не все. Буквально на последних секундах снова неудачно сыграла защита "Металлиста 1925" во время банального заброса в штрафную, мяч упал к ногам Кулиева, тот принял и пробил с разворота с девяти метров, но Сидоренко сумел среагировать.

"Минай" остается предпоследним в турнирной таблице. И кто бы не стал на тренерский мостик, в нынешнем составе подняться выше будет невероятно трудно. "Металлист 1925" выиграл, не продемонстрировав в выдающейся игры. Впрочем, для Валерия Кривенцова более важным является тот факт, что его команда одержала третью победу подряд (с учетом Кубка) и поднялась на комфортную восьмую строчку.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

3 октября. Харьков. ОСК "Металлист"

"Металлист 1925" - "Минай" 1:0

Гол: Габелок 72 пен.

"Металлист 1925": Сидоренко - Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня - Ременюк, Крыськив, Габелок, Голодюк (Протасов 65), Батюшин - Марлисон (Зубков 64)

Тренер: Валерий Кривенцов

"Минай": Кучер - Гончар, Матич, Векляк, Багайоко (Синегуб 46) - Месхи (Хахлев 85), Петрусенко - Кулиев, Байдал, Коваленко (Ахмедзаде 59) - Селезнев (Кобак 72)

Тренер: Николай Цымбал

Арбитр: Виталий Романов

Предупреждение: Ченбай 11 Габелок 18 Ременюк 68, Протасов 73, Крыськив 90 - Матич 33, Б.Коваленко 54, Ахмедзаде 86