Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые

Через несколько минут стартует поединок лидеров Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Правда, ультрас киевлян начали свою борьбу уже до стартового свистка.

Они выставили баннер "Вон из Киева, ржавые" прямо над фан-шопом "Шахтера" напротив одного из входов.

Ближе к старту матча эта надпись передислоцировался на 47 сектор, где обычно находятся фанаты "бело-синих".

Напомним, что НСК "Олимпийский" является домашним стадионом и для "Динамо", и для "Шахтера" уже второй сезон подряд. Команды проводят свои игры в УПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Украины.