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Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Сегодня будет жарко

Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые

UA-Футбол

Новина українською

Через несколько минут стартует поединок лидеров Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Правда, ультрас киевлян начали свою борьбу уже до стартового свистка.

Они выставили баннер "Вон из Киева, ржавые" прямо над фан-шопом "Шахтера" напротив одного из входов.

Ближе к старту матча эта надпись передислоцировался на 47 сектор, где обычно находятся фанаты "бело-синих".

Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые - изображение 1

Напомним, что НСК "Олимпийский" является домашним стадионом и для "Динамо", и для "Шахтера" уже второй сезон подряд. Команды проводят свои игры в УПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Украины.

Встреча между "Динамо" и "Шахтером" стартует в 19:30. За текстовой трансляцией поединка можно следить здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
03.10.2021 в 19:25
Шахтёр - Динамо 3:0 или 3:1. Сто процентов, можете делать ставки
Ответить
0
-2
pilips111 (Чернигов)
03.10.2021 в 19:23
Это они про Цыганкова и Шабанова? Да, уже пора
Ответить
0
-3
avatar
Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 19:19
Это те которые побили человека за замечание? Ну да, очень авторитетное мнение
Ответить
+1
-4
pilips111 (Чернигов)
03.10.2021 в 19:26
+
Ответить
0
-1
ZNAK_VOPROSA
03.10.2021 в 19:14
Дебилы
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+1
-5
pilips111 (Чернигов)
03.10.2021 в 19:23
+
Ответить
0
-1


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