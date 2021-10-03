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Ультрас Динамо вывесили баннер: Вон из Киева, ржавые
Сегодня будет жарко
UA-Футбол
Через несколько минут стартует поединок лидеров Украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером". Правда, ультрас киевлян начали свою борьбу уже до стартового свистка.
Они выставили баннер "Вон из Киева, ржавые" прямо над фан-шопом "Шахтера" напротив одного из входов.
Ближе к старту матча эта надпись передислоцировался на 47 сектор, где обычно находятся фанаты "бело-синих".
Напомним, что НСК "Олимпийский" является домашним стадионом и для "Динамо", и для "Шахтера" уже второй сезон подряд. Команды проводят свои игры в УПЛ, Лиге чемпионов и Кубке Украины.
Встреча между "Динамо" и "Шахтером" стартует в 19:30. За текстовой трансляцией поединка можно следить
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