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Степаненко проводит 350-й матч за Шахтер

Премьер-лига
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Юбилей у Тараса

Степаненко проводит 350-й матч за Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Динамо" и "Шахтер" на данный момент встречаются в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

Для опорного полузащитника "горняков" Тараса Степаненко этот матч стал 350-м в футболке донецкого клуба.

229 раза украинец играл за "Шахтер" в УПЛ, 78 в еврокубках, 33 в Кубке Украины и 11 в Суперкубке. Он записал в свой актив 25 голов и 22 ассиста.

Вместе с командой Степаненко завоевал 22 трофея: восемь чемпионств, семь Кубков Украины и семь Суперкубков. Добавим, что за "Шахтер" Тарас выступает с июля 2010-го года.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока Национальной сборной Украины в 7,5 млн евро.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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