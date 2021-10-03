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Степаненко проводит 350-й матч за Шахтер
Юбилей у Тараса
Фото: ФК Шахтер Донецк
Для опорного полузащитника "горняков" Тараса Степаненко этот матч стал 350-м в футболке донецкого клуба.
229 раза украинец играл за "Шахтер" в УПЛ, 78 в еврокубках, 33 в Кубке Украины и 11 в Суперкубке. Он записал в свой актив 25 голов и 22 ассиста.
Вместе с командой Степаненко завоевал 22 трофея: восемь чемпионств, семь Кубков Украины и семь Суперкубков. Добавим, что за "Шахтер" Тарас выступает с июля 2010-го года.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока Национальной сборной Украины в 7,5 млн евро.
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