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Миколенко пропустил матч против Шахтера из-за травмы, которую получил на тренировке
Несчастный случай
Фото: ФК Динамо
В рамках 10-го тура УПЛ "Динамо" противостоит "Шахтеру".
На левом фланге обороны киевлян вышел Александр Караваев, который заменил травмированного Миколенко. FootballHub сообщает, что Виталий получил мышечное повреждение на одной из тренировок. Пока неизвестно когда он вернется к полноценной игре.
Кроме Миколенко в лазарете киевлян находится еще Беньямин Вербич. Ему нужно будет две недели на восстановление от травмы колена.
Напомним, что Миколенко вызван в лагерь Национальной сборной Украины на ближайшие матчи. Первая встреча "сине-желтых" запланирована на 9 октября - против Финляндии в гостях.
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