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Миколенко пропустил матч против Шахтера из-за травмы, которую получил на тренировке

Премьер-лига
(1 голосов)

Несчастный случай

Миколенко пропустил матч против Шахтера из-за травмы, которую получил на тренировке

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках 10-го тура УПЛ "Динамо" противостоит "Шахтеру". Матч на данный момент происходит на НСК "Олимпийский".

На левом фланге обороны киевлян вышел Александр Караваев, который заменил травмированного Миколенко. FootballHub сообщает, что Виталий получил мышечное повреждение на одной из тренировок. Пока неизвестно когда он вернется к полноценной игре.

Кроме Миколенко в лазарете киевлян находится еще Беньямин Вербич. Ему нужно будет две недели на восстановление от травмы колена.

Напомним, что Миколенко вызван в лагерь Национальной сборной Украины на ближайшие матчи. Первая встреча "сине-желтых" запланирована на 9 октября - против Финляндии в гостях.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виталий Миколенко
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Источник:
FootballHub

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