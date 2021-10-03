Металлист-1925 - Минай 1:0. Видео голов и обзор поединка

Сегодня в 10-м туре УПЛ харьковский "Металлист-1925" переиграл закарпатский "Минай". Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды Кривенцова.

Единственный гол во встрече забил Артем Габелок с пенальти на 72-й минуте поединка. Стоит отметить, что матч не был насыщен опасными моментами, и счет на табло отлично отражает события на поле.

Как можно увидеть, закарпатской команде пока не помогла отставка Василия Кобина, о которой так много говорили.