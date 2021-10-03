УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола

Еще не успели перевариться события в матче за Суперкубок Украины-2021, а уже новый матч между "Шахтером" и "Динамо". Но на этот раз точно не будет разговоров о нецелесообразности проведения поединка, разной мотивации и так далее. Матч за три очка между двумя антагонистами, главными и единственными претендентами на корону УПЛ. Этот матч очень важен не только для определения "зимнего чемпиона", но и для общего распределения сил в турнире. Жаль только, что в оптимальных составах команды сыграть не смогли.

Заранее было известно о травме Траоре. Нападающий надолго вне игры, а Жуниор Мораес вышел на финишную прямую восстановления, но не пересек линию рестарта. Кроме этого, не было в заявке "Шахтера" Исмаили, который то ли не угодил чем-то тренеру, то ли получил травму. В состав "Динамо" вернулся Виталий Буяльский. Но ощутимой потерей стал Виталий Миколенко, который, как и Исмаили, не попал в заявку. Позицию левого защитника закрывал Караваев, а ближе всех к чужим воротам действовал дебютант основного состава Витиньо. Ставка была сделана на него, а не на Супрягу, Шкурина или Гармаша.

Почти тридцать тысяч зрителей на трибунах создавали замечательную атмосферу, футболисты старались отвечать требованиям. Матч выглядел весьма привлекательно, хотя в первом тайме обошлось без голов. Зато были скорость, моменты, напряжение, нестандартные решения. Наверное, надо говорить о том, что лучше нАчало "Динамо". По крайней мере, четко прослеживалась тактика Мирчи Луческу – игра вторым номером, но на скорости, если переход на чужую половину поля – то с обострением. На Витиньо проходили ключевые передачи, но бразилец долго возился с мячом и допускал потери. То, как нужно все делать, партнеру показал Карлос Де Пена: принял, обработал, пробил с прицелом в ближний угол. Правда, попал в штангу, поэтому это только опасный эпизод, но не гол. Забегая вперед, стоит сказать, что Витиньо таки разыгрался. Но перед тем был период активности "Шахтера".

"Горняки" из-за отсутствия скорости также не страдали. Хватало и изобретательных решений на завершающей фазе атак. Только меткость подводила. Удары Марлоса и Патрика пролетели мимо, а Педриньо вообще потерялся с мячом где-то около линии штрафной площади.

Прицельно бил Тарас Степаненко. Он выиграл позицию на ближней штанге при подаче углового и ударом головой направлял мяч под перекладину. Бущану пришлось изрядно потрудиться. Собственно, "Шахтер" больше держал мяч (речь о временном отрезке в середине первого тайма) и действовал позиционно. "Динамо" в такой ситуации могло сопернику предложить только контратаки – и пожалуйста. После одной из таких Караваев едва не выполнил Довбика / Сане, но после его подачи / удара с фланга мяч опустился туда, где стоял Пятов.

Финальный отрезок тайма остался за "Динамо". Это было как раз то время, когда разыгрался Витиньо. Теперь, получая мяч, бразилец значительно быстрее принимал решения. После двух его попыток стало понятно, почему в Бразилии о нем говорят как об игроке с плотным поставленным ударом. Вот если бы еще немного точность подкорректировать...

Во втором тайме темп игры не понизился. Начали вообще на встречных курсах – удар Степаненко после розыгрыша стандарта, опасная подача Додо. Ответом от "Динамо" был выход Цыганкова один на один под острым углом. Андрей Пятов ценой собственного здоровья нивелировал угрозу.

Показатели контроля над мячом выровнялись, зато "Динамо" было впереди по количеству ударов по воротам. Как-то не очень правильно говорить в таких условиях об игре вторым номером, но то, что "Шахтер" развивал больше позиционных атак – это факт. Хотя иногда были и контратаки. После одной из таких едва не забил Патрик ударом, нанесенным из-под ног Сидорчука. Капитан "Динамо" очеееень долго работает с мячом даже в собственной штрафной площадке.

А как классно Кривцов прорезал передачей защиту "Динамо" и отправил Додо в прорыв. Затем прошел прострел на Педриньо, но еще в момент передачи от Кривцова был офсайд. "Шахтер" активно действовал в конце поединка, что можно объяснить турнирным положением. Ведь "Шахтер" – это команда, которой нужно догонять, а "Динамо" – команда, которая лидирует. В условиях такой плотной и напряженной игры и учитывая турнирную долговременную стратегию, киевлян устраивала ничья.

В конце концов, к ней все и пришло. "Динамо" даже не смутил тот факт, что это пятый подряд формально домашний упл-овский матч против "Шахтера", в котором не удалось победить (главное было отбиться на последних минутах, что и сделал Караваев, выбив мяч с линии после удара партнера по своим воротам). "Горняки" могут гордиться определенными отрезками игры в этом поединке, но что с того, если в турнирной таблице догнать не удалось? Придется ждать осечки "Динамо" в матчах с "серой массой". Но в нашем чемпионате такие осечки – большая редкость.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

"Динамо" - "Шахтер" 0:0

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Витиньо дос Сантос (Илья Шкурин 86), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 86), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 86)

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Марлос (Маркос Антонио 66), Манор Соломон (Даниил Сикан 66), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Педриньо (Тете 66)

Предупреждения: Николай Шапаренко 70, Витиньо дос Сантос 80 - Марлон 25, Сергей Кривцов 68, Даниил Сикан 68, Тете 77