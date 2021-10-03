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УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола

Премьер-лига
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(5 голосов)

Динамо удерживает Шахтер на расстоянии трех очков в турнирной таблице

УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще не успели перевариться события в матче за Суперкубок Украины-2021, а уже новый матч между "Шахтером" и "Динамо". Но на этот раз точно не будет разговоров о нецелесообразности проведения поединка, разной мотивации и так далее. Матч за три очка между двумя антагонистами, главными и единственными претендентами на корону УПЛ. Этот матч очень важен не только для определения "зимнего чемпиона", но и для общего распределения сил в турнире. Жаль только, что в оптимальных составах команды сыграть не смогли.

Заранее было известно о травме Траоре. Нападающий надолго вне игры, а Жуниор Мораес вышел на финишную прямую восстановления, но не пересек линию рестарта. Кроме этого, не было в заявке "Шахтера" Исмаили, который то ли не угодил чем-то тренеру, то ли получил травму. В состав "Динамо" вернулся Виталий Буяльский. Но ощутимой потерей стал Виталий Миколенко, который, как и Исмаили, не попал в заявку. Позицию левого защитника закрывал Караваев, а ближе всех к чужим воротам действовал дебютант основного состава Витиньо. Ставка была сделана на него, а не на Супрягу, Шкурина или Гармаша.

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Почти тридцать тысяч зрителей на трибунах создавали замечательную атмосферу, футболисты старались отвечать требованиям. Матч выглядел весьма привлекательно, хотя в первом тайме обошлось без голов. Зато были скорость, моменты, напряжение, нестандартные решения. Наверное, надо говорить о том, что лучше нАчало "Динамо". По крайней мере, четко прослеживалась тактика Мирчи Луческу – игра вторым номером, но на скорости, если переход на чужую половину поля – то с обострением. На Витиньо проходили ключевые передачи, но бразилец долго возился с мячом и допускал потери. То, как нужно все делать, партнеру показал Карлос Де Пена: принял, обработал, пробил с прицелом в ближний угол. Правда, попал в штангу, поэтому это только опасный эпизод, но не гол. Забегая вперед, стоит сказать, что Витиньо таки разыгрался. Но перед тем был период активности "Шахтера".

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"Горняки" из-за отсутствия скорости также не страдали. Хватало и изобретательных решений на завершающей фазе атак. Только меткость подводила. Удары Марлоса и Патрика пролетели мимо, а Педриньо вообще потерялся с мячом где-то около линии штрафной площади.

Прицельно бил Тарас Степаненко. Он выиграл позицию на ближней штанге при подаче углового и ударом головой направлял мяч под перекладину. Бущану пришлось изрядно потрудиться. Собственно, "Шахтер" больше держал мяч (речь о временном отрезке в середине первого тайма) и действовал позиционно. "Динамо" в такой ситуации могло сопернику предложить только контратаки – и пожалуйста. После одной из таких Караваев едва не выполнил Довбика / Сане, но после его подачи / удара с фланга мяч опустился туда, где стоял Пятов.

Финальный отрезок тайма остался за "Динамо". Это было как раз то время, когда разыгрался Витиньо. Теперь, получая мяч, бразилец значительно быстрее принимал решения. После двух его попыток стало понятно, почему в Бразилии о нем говорят как об игроке с плотным поставленным ударом. Вот если бы еще немного точность подкорректировать...

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УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола - изображение 4

Во втором тайме темп игры не понизился. Начали вообще на встречных курсах – удар Степаненко после розыгрыша стандарта, опасная подача Додо. Ответом от "Динамо" был выход Цыганкова один на один под острым углом. Андрей Пятов ценой собственного здоровья нивелировал угрозу.

Показатели контроля над мячом выровнялись, зато "Динамо" было впереди по количеству ударов по воротам. Как-то не очень правильно говорить в таких условиях об игре вторым номером, но то, что "Шахтер" развивал больше позиционных атак – это факт. Хотя иногда были и контратаки. После одной из таких едва не забил Патрик ударом, нанесенным из-под ног Сидорчука. Капитан "Динамо" очеееень долго работает с мячом даже в собственной штрафной площадке.

УПЛ. Динамо - Шахтер 0:0. Сухая начинка бодрого футбола - изображение 5

А как классно Кривцов прорезал передачей защиту "Динамо" и отправил Додо в прорыв. Затем прошел прострел на Педриньо, но еще в момент передачи от Кривцова был офсайд. "Шахтер" активно действовал в конце поединка, что можно объяснить турнирным положением. Ведь "Шахтер" – это команда, которой нужно догонять, а "Динамо" – команда, которая лидирует. В условиях такой плотной и напряженной игры и учитывая турнирную долговременную стратегию, киевлян устраивала ничья.

В конце концов, к ней все и пришло. "Динамо" даже не смутил тот факт, что это пятый подряд формально домашний упл-овский матч против "Шахтера", в котором не удалось победить (главное было отбиться на последних минутах, что и сделал Караваев, выбив мяч с линии после удара партнера по своим воротам). "Горняки" могут гордиться определенными отрезками игры в этом поединке, но что с того, если в турнирной таблице догнать не удалось? Придется ждать осечки "Динамо" в матчах с "серой массой". Но в нашем чемпионате такие осечки – большая редкость.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)
"Динамо" - "Шахтер" 0:0

"Динамо": Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Витиньо дос Сантос (Илья Шкурин 86), Илья Забарный, Виталий Буяльский (Денис Гармаш 86), Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 86)

"Шахтер": Андрей Пятов, Додо, Сергей Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Марлос (Маркос Антонио 66), Манор Соломон (Даниил Сикан 66), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Педриньо (Тете 66)

Предупреждения: Николай Шапаренко 70, Витиньо дос Сантос 80 - Марлон 25, Сергей Кривцов 68, Даниил Сикан 68, Тете 77

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (125)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
03.10.2021 в 22:48
Будемо відверті. Зараз на цей Шахтар працює фактично вся Україна. Ахметов ціни на електроенергію піднімає регулярно. Я не кажу, що власники Динамо мені імпонують (зовсім ні). Але на щастя у них просто немає доступу до такого мегабабла, яке валить Ахметову з наших кишень.Тому вболівати за такі команди це себе не поважати.
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0
-1
Геродот (Винница)
03.10.2021 в 22:46
Результат закономерный - ни одна команда не наиграла на победу. Динамо выглядело бледновато, возможно не отошли еще от игры с Баварией. Совершенно не заметен был всегда самый опасный игрок Динамо Буяльский, кроме нескольких финтов ничем не запомнился Цыганков. Много ошибался Сидорчук. Отметить можно только Витиньо, он нагнетал на правом фланге обороны Шахтера, постоянно, боролся, и Додо было трудно ему противостоять. Тем более, что Марлос плохо Додо помогал в обороне, Кривцов тоже часто запаздывал с подстраховкой. С этого фланга и исходила главная опасность для ворот Шахтера, в т.ч. и удар в штангу. Что до Шахтера, то, на мой взгляд его главная проблема - в разной функциональной и игровой форме игроков команды. После отлично проведенного прошлого сезона, совершенно растерял форму Соломон, потому при Де Дзерби он ни одной игры не доиграл до конца, его все время заменяли, в т.ч. и сегодня. Не в форме и Тете, который, опять неоднократно и бесполезно пытался сразу обыграть 3-4 игроков. Да еще и желтую заработал. За полчаса лишь пару рывков совершил. Педриньо еще плохо сыгран с другими игроками. Марлос физически более одного тайма не тянет, в начале второго тайма еле двигался. Кому же забивать? Много брака было в передачах Степаненко, Патрика. Плохой была реализация стандартов - кучу угловых подали и ничего. Ну и проблема глубины состава у Шахтера никуда не делась. Некем усилить игру. Сикан совершенно сырой, за полчаса игры ничем не запомнился, хотя желтая ему, как мне кажется, не по делу. Заменить Траоре он не в состоянии, Наверное Шахтеру нужно искать хорошего форварда, хотя бы в аренду кого взять, потому как непонятно, когда наберет форму Мораес. Сегодняшняя ничья конечно в пользу Динамо. Шахтеру для борьбы за золото нужно как минимум еще обыграть Динамо в 25 туре, да еще надеяться, что соперник где-то потеряет очки, ну и самим не потерять. Учитывая уровень нашего чемпионата - не самая радужная перспектива для Шахтера.
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0
0
avatar
МЕS QUE UN CLUB
03.10.2021 в 22:23
Хочеться висловити щиросердну подяку Ігорю Михайловичу Суркісу та каналу 2+2 за прекрасну та БЕЗКОШТОВНУ трансляцію цього матчу!
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+13
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.10.2021 в 22:24
Вот здесь реально +
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+12
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
03.10.2021 в 22:15
Ничья,конечно, в пользу Динамо.Кто-то из комментаторов ТВ когда-то сказал,что Динамо в ЧУ никогда не ставит "автобус".Сегодня все увидели его.Луческу очень классный опытный тренер и он понимает,что Шахтёр-команда по-сильнее,игроки техничнее,чем его.Поэтому он сегодня хотел не победы,а просто-не проиграть,чтобы сохранить отрыв от Шахтёра. Чего он и добился.Шахтеру нужен ещё один забивной нападающий. Сегодня им немного не везло,хотя моментов было предостаточно.Шахтер явно прогрессирует в последних играх.
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+4
-16
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.10.2021 в 22:23
Ага а у Динамо моментов не было вообще? И где ты видел автобус? Зачем этот бред здесь писать?
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+12
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.10.2021 в 22:29
У Динамо було більше моментів ніж у смоктаря.
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+6
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
03.10.2021 в 22:11
После фантастического матча Ливерпуль-МС от нашего класичного чуть кровь из глаз не пошла, какой контраст всё-таки, а результат справедливый, хотя черные в конце больше хотели выиграть. По персоналиям не буду, какой смысл если в центре играет Сидррчук, а в конце когда нужно вырывать победу на поле выходит Гармаш.
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+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 22:09
траоре на год выбыл (по словам вацко)
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 22:10
Очень жаль. Потенциально - лучший игрок всего чемпионата...
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+7
-4
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таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 22:10
Ппц
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+2
-1
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МЕS QUE UN CLUB
03.10.2021 в 22:12
стане кротячим дембеле)
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+4
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.10.2021 в 22:30
Дебілє
+3
-1
Comment06 (Украина)
03.10.2021 в 22:08
Не такой пресной и скучной игры ждали болельщики. Никто не хотел рисковать. Динамо требовалась реабилитация после 0:5 , но и тягаться с техничными бразильцами горняков было рискованно. С беззубой без Траоре атакой проигрыш Шахтера был бы смерти подобен- 6 очков преимущества нынешнее Динамо не растранжирит. Отсюда и игра- без риска, с оглядкой на свои ворота. Момент матча- грустные лица очкариков штаба сборной во главе с Петраковым- как и с кем побеждать финнов и боснийцев?
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+4
-3
Mexxxxx (Просяная)
03.10.2021 в 22:07
Статья получилась более азартной и напряженной чем сама игра. Кто не смотрел подумает, что было повторение суперкубка по накалу и скоростям, но было все... без огонька. Комментатор тоже старался, вот говорит напряжение какое, а дальше вообще будет что-то невероятное. Шахтер был посильнее, точнее должен был быть, но не знал, что с этим сделать, Динамо и на нули было согласно, особенно чем ближе была концовка. Поэтому максимум - это бодрый футбол, как тут написали, не больше.
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+5
-1
ВиктАн
03.10.2021 в 21:55
Украинцы ДК были ничем не хуже бразильцев. Другое дело, что против фаворитов ДК никакое.
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+9
-3
аалекс ( Крым)
03.10.2021 в 21:53
Мы хотели увидеть яркий, атакующий футбол, а они играли в шахматы. Ну что же имеют право. Замены Дзерби скорее ослабили игру горняков. Луческу и его парней с очень даже приемлемым результатом.
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+12
-5
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:54
Да, отскочили...
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+6
-14
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 22:00
повезло ржавим...
+9
-9
italiano
03.10.2021 в 21:53
Отскочила помойная копанка!!!
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+10
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 21:55
Ты опять новый ник сделал) манера то писать осталась
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+4
-10
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 21:52
Шахтер играл сегодня в восьмером.впереди не играли Соломон,Педриньо и Марлос.Зачем он ставит мертвого Соломона не понятно.а Педриньо на месте нападения нулевой.да кстати Соломон поймал звезду потому что перестал отходить и бороться за мяч.его место скамейка.пускай уж лучше играет Мудрик ,а вместо Педриньо уж Тете и то лучше .ещё была ошибка замена Степаненко на антонио.а вообще был Траоре или хоть Моралес была бы победа а так
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+2
-15
ВиктАн
03.10.2021 в 21:51
Среди равных Луческу равных нет.
Ответить
+6
-3
ВиктАн
03.10.2021 в 21:50
Равная игра равных соперников
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+6
-3
ТолькоДНЕПР (Днепр)
03.10.2021 в 22:27
Да! Игра была равна, играли ...
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+1
-4
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
03.10.2021 в 21:50
Шахтар вище класом, футболісти часто перетримують м'яч, потрібна швидка періпасовка і хороший забивала - нападник.Динамо середня команда. В середині поля немає хороших гравців, особливо распасовщіка такого як був Веремєєв. Напад майже голімий Напруга від гри є, а іскор від гри немає.
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+9
-13
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:53
Напряжение - безопасное, до 42 Вольт )
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таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 21:55
Нечайно минус влепил
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0
-6
ТолькоДНЕПР (Днепр)
03.10.2021 в 21:47
Не просто не болею ни за одних, ни за других, а презираю и ненавижу! Оба клуба пожинают сейчас в еврокупках свои же плоды - уничтожение конкуренции на корню и ручное судейство! Даже не смотрел, впервые за столько лет... хоть и имею возможность смотреть домашние матчи Динамо, в отличие от тех, что показывают на каналах крот-1, крот-2, крот-34... А вот "ржавые вон нах со Столицы" - очень понравилось! Давно пора! Хотя не хрен было их пускать в своё время!
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+9
-13
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Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 22:03
А на сусідній гілці педик олексін, ти пишеш, що футбол тобі сподобався ! А чому ти горловський біженець так вз"ївся на донецьких ???
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+1
-6
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 21:47
Про Шахтер как всегда - как то не целенаправленно и не едино и не до конца.
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:50
просто подбешивает, когда врываются в штрафную и начинают смещаться в угол, пасовать на набегающего, если можно просто пробить на силу
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+4
-6
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 21:51
в этом сезоне каждый раз складывается ощущение что каждый там в какой-то свой футбол играет.
+3
-3
avatar
alex 66 (Кременчук)
03.10.2021 в 22:44
А Марлон со своим стоячим мини-футболом не бесит? Уб...л бы гада.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.10.2021 в 21:47
Шахтёр атаковал опаснее. Динамо никакое.
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+9
-11
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ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:49
Кому больше надо было, тот и больше атаковал...
Ответить
+8
-4
osadob07 (жмеринка)
03.10.2021 в 21:50
а нахрен такой футбол?
+1
-10
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:53
Результата достигли, значит не зря...
+8
-3
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 21:45
Сидорчук прям откровенно плохо. А караваев справа на фланге понравился.
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+8
-5
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:47
Он же вроде слева был
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+5
0
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 21:48
....опечатался)
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:52
Караваев и слева? Что Луч совсем с ума сошел?
0
-4
sinoptik (Кииев)
03.10.2021 в 21:53
это смотря за какими воротами
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:53
так миколенко не играл, а каравай там изредка играл
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:57
Понятно
+2
-1
Тренерую (Столица)
03.10.2021 в 21:43
Очень не интересно в последних матчах выглядит Динамо (((
Ответить
+9
-7
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 21:47
А кротовне збс?Мног сегодня создали?А с Интером?Это только у Вити леоненка и на пенис ТВ они чуть ли не разнесли Интер.Хотя по моментам отскочили кроты
Ответить
+9
-10
ZNAK_VOPROSA
03.10.2021 в 21:48
Как Десна сыграла?
+4
-8
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 22:05
А "Мазута" (Горлівка) як зіграла, пелик олексін ???
+2
-2
osadob07 (жмеринка)
03.10.2021 в 21:42
сидор знатно рухнул на 32 минуте
Ответить
+10
-5
аалекс ( Крым)
03.10.2021 в 21:49
Повеселил страну
Ответить
+7
-7
Матч Футболович
03.10.2021 в 22:05
Смешное ссыкливое полено, клянчущее карточки сопернику, фублд дырявое г@вно(((.. а как тебе карточка Сикану?!? Это пздц придуманный из ничего.
Ответить
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:41
где фанат патрика - димка из чернигова?)) как тебе его сегодняшние обрезки?))
Ответить
+4
-2
avatar
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
03.10.2021 в 21:45
Патрик хоть и опытный (ветеран)), но яано "перегорел")))
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:48
у него этот "перегар" в 99% игр)) ну очень предсказуем в своей непредсказуемости!
+1
-2
avatar
МЕS QUE UN CLUB
03.10.2021 в 21:41
особистий зоопарк ахметова не зміг переграти київську команду, незважаючи на 50лямів на нових бабуїнів. вообщєм із заржавілими харями поле покинули
Ответить
+12
-14
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:42
зато голубые уходили счастливыми, что на 90+4 не получили!))
Ответить
+10
-15
Skalat (Київ)
03.10.2021 в 21:45
Да досить вже свої недолугі коментарі майже під кожною думкую строчити. Завтра зайдеш до свого босса Пенісова і забереш свої сто гривень за тупу роботу, на більше ти не заслуговуєш.
+10
-10
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:46
skalatа, почему ты ещё не спишь? завтра в школу рано!
+5
-8
Skalat (Київ)
03.10.2021 в 21:47
я ж кажу, що на більше ти не здатен...одна тупість)
+4
-5
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 21:49
Шо получили???Дурака???Дык радуйтесь шо ваш великий галкипэр опять в ближний не получил,пусть штангу благодарит!
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:55
тупой здесь только ты, который думает, что пенисов - мой босс и далее по тексту))) ты просто школота, которая только балаболить умеет, не подтверждая свои слова ничем!
+2
-3
avatar
МЕS QUE UN CLUB
03.10.2021 в 21:58
пенісов- його коханець
+3
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.10.2021 в 21:43
Кукуєвська команда - це ти про венесуельцiв чи про сьєра-леонцiв?
Ответить
+3
-10
Skalat (Київ)
03.10.2021 в 21:47
ну я ж кажу, що на більше ти не здатен...одна тупість)
Ответить
+3
-2
avatar
walcom (Киев)
03.10.2021 в 21:38
ничья в пользу Динамо
Ответить
+10
-3
avatar
Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 21:41
Это комментаторы сказали - не повторяй, они там часто ошибались...
Ответить
+1
-8
avatar
walcom (Киев)
03.10.2021 в 21:42
я этих ослов не слушал
+9
-2
oda1979 (Запорожье)
03.10.2021 в 21:37
Если смотреть на соотношение результат/потраченное бабло, то Ахметов не очень хорошо смотрится..
Ответить
+8
-7
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:42
Суркис с 2000 года потратил НЕ намного меньше, а получил - ....
Ответить
+7
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:43
он не тратил, а в*уяривал!!!)))
+7
-6
avatar
ascent (Луксор)
03.10.2021 в 21:46
Точно-точно, он в Динамо "всадил" полтора миллиарда...
+3
-4
Тренерую (Столица)
03.10.2021 в 21:47
На много )
+1
-2
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ascent (Луксор)
03.10.2021 в 22:04
Я как то на трансфермаркете подсчитывал и получалась разница в пару лямов... Так, что все же НЕ намного...
+1
-3
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Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 21:35
И зачем я это посмотрел... : (
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+7
-3
Skalat (Київ)
03.10.2021 в 21:35
Нарешті в Динамо на позиції форварда грали людина яка б'є по воротам і вміє бігати, а не боротися і підігрувати. Циганков просто ніякий, загальний регресс якщо порівняти з минулим сезоном.
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+13
-4
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 21:44
Витиньо очень понравился. Именно тем что играет как форвард. Вообще всей УПЛ таких форвардов не хвататет. Ему бы еще трошки корпус прокачать и прицел подправить и будет круто.
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+4
-2
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:49
Ничего особенного, но на фоне Гармаша не хуже
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 22:02
Хотя - интересно было бы посмотреть с ним в нападении три-четыре матча с более слабыми соперниками. А вдруг
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+1
0
vituynia (Черкассы)
03.10.2021 в 22:05
Ну и чем этот Витиньо был хорош, тем что не мог обыграть 1 в 1, да разок мимо ворот катнул? Как по мне, один из худших сегодня в команде. И вообще, безнадёга с нападающими у Динамо никуда не делась. А вот Караваев сегодня действительно был хорош,но он не форвард.
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+1
-3
аалекс ( Крым)
03.10.2021 в 22:21
Не заметил никакой разницы между Витиньо и Супрягой. Ну может ещё освоится в новом клубе.
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0
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.10.2021 в 21:34
Нiхто не хтiв ризикувати.
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+6
-1
kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 21:32
Зато Дзерби трофей взял, которым он очень гордится ))) В зимнее окно ещё наверно попросит миллионов на 50 усиление.
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+10
-3
oda1979 (Запорожье)
03.10.2021 в 21:38
Ещё 50 лямов хватит на кубок Украины только ..
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+10
-2
kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 21:43
Если ему Дядя Мирча добро даст его выиграть.
+6
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
03.10.2021 в 21:31
Вроде бегали, боролись... но я спал. Гавно игра.
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+6
-5
osadob07 (жмеринка)
03.10.2021 в 21:33
у самурая нет цели,у самурая есть путь
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+6
0
avatar
walcom (Киев)
03.10.2021 в 21:30
судейка норм отсудил
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+14
0
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ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:32
+
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+3
0
аалекс ( Крым)
03.10.2021 в 22:24
С карточкой Сикану погорячился, а так норм. Хотя и матч спокойный получился, без огня.
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0
-1
efim423 (odessa)
03.10.2021 в 21:29
зачем платить больше , если результат такой же
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+4
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.10.2021 в 21:29
ДК одело ШД не дало пробить по воротам --вот вам и Дзерби опять потеря очков в колхозном УПЛ--хорошее продолжение а что будет в ЕК
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+4
-6
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ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:30
Щось крім критиканства буде? Скажу чесно, шахтар додав у самовпевненості (завдяки перемозі в СКУ).
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+10
-2
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scorpius (Ck)
03.10.2021 в 21:29
Динамо и Луческу без сюрпризов, Шахтер понравился, в целом норм, но не хватало Траоре. По игре ничья скорее в пользу Динамо.
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+18
-2
Матч Футболович
03.10.2021 в 22:09
Траоре - это потеря потерь(((( даже на горизонте нет, кого-то кто способный заменить его хотя бы на 50%. Машина!!!
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+1
-1
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:28
Был один форвард на две команды и того сломали. И одним и другим нужно в Лиге побеждать, и одни, и другие только хорошо в центре мяч перекатывают и с вратарем комбинируют... Катастрофический сезон
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+12
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:31
вопрос к палкинду и ко: какогох не покупали ещё напов? сикан - сырой, мораес на травме и уже не тот...
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+2
-7
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Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:33
Шахте еще домнул выработал привычку играть с одним человеком в нападении практически круглый год. А тут такой облом случился с Траоре
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:36
та при чём тут чиполинеску? нужно смотреть, как ВЕДУЩИЕ клубы ведут комплектацию составов, а не жить старым!
+2
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
03.10.2021 в 21:51
Дык и я о том же. Луческу при том, что уже много лет его нету в команде, а подход остался
+4
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 22:08
Я сразу писал про одного форварда.Сикан вообще нулевой
0
-1
Матч Футболович
03.10.2021 в 22:13
Палкин давно напрашивается на выход, я так надеялся что вместе с соплежуем Каштру нах((( но этот балласт все ещё тут(( на счет нападающих, это давняя тема - не понимаю подхода Шахтера, ведь травмы или форс-мажор читался. Купили одного напа и молятся... он сломался - бегаем без нападающих с экспериментами а-Ля Соломон/педриньо или пионер Сикан тужится... это что - уровень Команды претендующей на высокие места и длинный сезон в Еврокубках?! Опять «подготовились»(((
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:27
марлос не должен играть с первых минут - это время тт!
Ответить
+2
-8
avatar
alex 66 (Кременчук)
03.10.2021 в 21:26
Эх...жаль без мордобоя(((
Ответить
+8
-8
avatar
Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 21:27
Гармаш пізно вийшов))
Ответить
+8
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:29
после матча нужно ждать инфу про движ на трибунах - мож, там снова что-то дупята натворили))
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+2
-16
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:31
Твої дупята в тебе вдома гадять.
+11
-4
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 21:36
Главное чтоб бамбаские бомжи не натворили...
+7
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2021 в 21:26
Кончилось так как хотел Луческу.
Ответить
+12
-2
avatar
Viktor Ivanjvich
03.10.2021 в 21:26
Ответить
0
-3
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:26
Не дуже яскравий матч, по правді нудний. І шахтар виглядав краще. Думаю Луч не ризикнув, заради не програшу грати у відкритий футбол. Та і відлуння після Баварії.
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+10
-3
avatar
Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 21:25
Так десь і справедливо буде...
Ответить
+11
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
03.10.2021 в 21:25
Кончилось так как хотел Луческу!
Ответить
+13
-3
Only DK (Kyiv)
03.10.2021 в 21:25
Помойка потратила 50 лямов на трансферы, привезли итальянского дрессировщика бибизянам, а как были дном, так и остались… У Шерифа отсо…ли по самые гланды, в чемпионате Александрия, Минай… Динамо не обыграли. Да, выиграли Суперкубок. То есть эти клоуны потратили 50 лямов, чтобы взять Суперкубок… В чемпионате видно, что им ничего не светит, так как и еврокубковая весна… Смешная бразильская помойка)))
Ответить
+14
-15
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:26
помойка - это МУСОРник дупамовский и никак иначе!
Ответить
+9
-19
Only DK (Kyiv)
03.10.2021 в 21:31
Помойка - это даунбасский бибизянник
+11
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:32
"МУСОРник дупамовский" - це терікон, на якому тебе виср@ли.
+10
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:34
ущербные, фубLя!
+6
-11
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:37
ВАТАН сцикливий, хайло воє прикрий та вали на х, додому - там на тебе чекають твої ущербные, фубLя.
+8
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:38
ватаны тебя воспитали, чучело!
+5
-7
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 21:52
Чучело тебе зачало, випердиш ти телячий.
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:59
чем киевее, тем кивее!
0
-4
avatar
ua-football-2021 (Київ)
03.10.2021 в 22:08
тіран-ВАТАН - як не крути, а вата з твоєї тупої макітри нікуди не дінеться.
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
03.10.2021 в 21:25
Дворовой футбол. Каких нах Еврокубки..
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+10
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.10.2021 в 21:25
без траоре прогнозируемо
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+8
-11


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