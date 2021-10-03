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Фан-сектор Шахтера: Луческу - Иуда
Не ультрасом киевлян единственным
Брутальний футбол/Автор невідомий
Поединок 10-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" запомнился не только перипетиями на поле. Градуса этому матчу добавили и болельщики обеих команд.
Сначала ультрас киевлян
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