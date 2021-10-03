Фан-сектор Шахтера: Луческу - Иуда

Поединок 10-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" запомнился не только перипетиями на поле. Градуса этому матчу добавили и болельщики обеих команд.

Сначала ультрас киевлян выгоняли "горняков" из столицы оскорбительными баннерами , а во время самой встречи отличились и болельщики "Шахтера". На гостевом фан-секторе был развернут баннер: "Луческу - Иуда Искариот".