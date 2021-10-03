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Фан-сектор Шахтера: Луческу - Иуда

Премьер-лига
(3 голосов)

Не ультрасом киевлян единственным

Фан-сектор Шахтера: Луческу - Иуда

Брутальний футбол/Автор невідомий

Новина українською

Поединок 10-го тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" запомнился не только перипетиями на поле. Градуса этому матчу добавили и болельщики обеих команд.

Сначала ультрас киевлян выгоняли "горняков" из столицы оскорбительными баннерами, а во время самой встречи отличились и болельщики "Шахтера". На гостевом фан-секторе был развернут баннер: "Луческу - Иуда Искариот".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (32)
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Only DK (Kyiv)
03.10.2021 в 22:38
Ахахаха, до сих пор бомбит даунбасят
Ответить
+2
-2
Gafan777 (Каменка)
03.10.2021 в 22:42
А тебя не бомбит когда Витя Леоненко правду матку режет?
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.10.2021 в 22:26
Головний Іудушка це кривавий підривник Ахатя Брагіна Ахметов до того ж коцапський колаборант.
Ответить
+9
-2
avatar
SeventyFour (Phoenix)
03.10.2021 в 22:11
Іуда ахметов. Здав Донбас русні
Ответить
+14
-2
ВиктАн
03.10.2021 в 22:08
Билеты ДК это Кузьма, а ультрас в топку
Ответить
+1
-6
ВиктАн
03.10.2021 в 22:43
Ахаха
Ответить
+1
0
ВиктАн
03.10.2021 в 22:03
Ультра ДК в 100 раз хуже сепаратистов
Ответить
+9
-10
avatar
SeventyFour (Phoenix)
03.10.2021 в 22:16
Ультра Динамо з перших днів в азові, а ти сепар
Ответить
+11
-6
ВиктАн
03.10.2021 в 22:19
Не о том речь.Хотя тех , кто бил Кузьму, Я не считаю не то , что украинцами,даже людьми не считаю, не хочу материться. Тыне понял.
+2
-6
ВиктАн
03.10.2021 в 22:29
Значит мы с вами по разную сторону баррикад.>))))))
+1
-3
ВиктАн
03.10.2021 в 22:39
Для украинцев азовцы герои, а ультрас которые били Кузьму, ПОЗОР
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 22:01
Иуды- те кто землю москалям сдали.
Ответить
+16
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 22:15
И налогов Украине не платят, выводя деньги в офшоры, а так же те, кто получает ЗП в конвертах из офшоров Суркисов.
Ответить
+7
-6
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 22:21
Ты за рыжим следи, добросовестный)
+8
-2
Alex.696 (Немирів)
03.10.2021 в 22:36
А ярик білий і пухнастий?
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 21:58
Странно что ещё сектора дк и шд не сели в один, с похожей риторикой. Причем у них сейчас перемирие..
Ответить
+4
-2
ВиктАн
03.10.2021 в 22:02
Обидно за ультру ДК . Луческо не способен зафеерить, но он не хуже Валерия 100 процентов. А для развития ДК нужен более креативный тренер.
Ответить
0
-8
avatar
Romerik (YNWA)
03.10.2021 в 21:55
Не ну это не красиво уже...
Ответить
+6
0
Соколов (Никополь)
03.10.2021 в 21:48
Свиньи неблагодарные. Хотя чего ожидать от донецких
Ответить
+15
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 21:56
Правильно горловский педик олексін ! мочиш своїж, щоб чужі боялись ???!!!
Ответить
+2
-5
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
03.10.2021 в 21:48
Будулай Иуда и ахметка Иуда сдал даунбас ватникам, одни Иуды.
Ответить
+7
-9
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 21:57
А Моня Коломойський -- це Моісей ???
Ответить
+6
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
03.10.2021 в 22:01
Теж Иуда, одни Иуды.
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 21:44
Сначала памятник ставите,потом выкидуете как ненужного,теперь иуда....Ваше нутро кротовское такое,это уже не исправить...
Ответить
+15
-5
Gerd Muller (Житомир)
03.10.2021 в 21:42
Ніколи не роби добра даунецьким!
Ответить
+13
-5
DesnaUA (Чернигов)
03.10.2021 в 21:41
От чего вы кроты такие конченые?
Ответить
+13
-6
KDK2020 (Киев)
03.10.2021 в 21:39
А Ракіцкій - мать Тереза. А Вітя Лєонєнко - п@@діт бєсплатно!
Ответить
+10
-4
avatar
Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 21:39
"Два дебила - это сила".
Ответить
+3
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.10.2021 в 21:39
Бомжи, сдавшие свой дом пацакским алкашам не имеют права голоса
Ответить
+16
-6
kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 21:36
Ну это только говорит о признании его заслуг. Просто дети, которые вместо школы плакатики рисуют, этого пока не понимают.
Ответить
+17
-4
янковский ян (Запорожье)
03.10.2021 в 21:40
Согласен. Не сильно люблю луческу но он действительно заслуживает уважения
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+14
-2
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Red_Cat (Салоники)
03.10.2021 в 21:35
ипала жаба гадюку
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+3
-5


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