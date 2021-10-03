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Почти без сопротивления. Заря - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане полностью переиграли соперника

Почти без сопротивления. Заря - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" на "Славутич Арене" в Запорожье принимала "Десну". С самого старта поединка луганчане насели на ворота соперника и уже к 20-й минуте должны были вести в счете 2:0, однако Булеца не реализовал пенальти - удачно сыграл Литовка на ленточке ворот. Правда, это был лишь исключение из правил, ведь хозяева, вершти концов, добили соперника, у которого за 90 минут был лишь один опасный момент.

Заря - Десна 2:0 (1:0)

Голы: Сергей Булеца 19, Артем Громов 69

Нереализованный пенальти: Сергей Булеца 7 (вратарь)

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Комментарии (2)
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ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
03.10.2021 в 21:57
Гра двох команд відповідає якості гри нижчі за середні команд чемпіонатів Узбекистану і Казахстану. Підбір футболістів для ігор вищої ліги українського футболу не відповідає. Тренерський склад обох команд це радянська школа, футболісти з такими даними на поле не повинні виходити, у тренера немає бачення гри на полі кожного окремо футболіста. Це дворовий футбол, а не гра професійних футболістів. Футбол не раціональний, а тренувальна гра - отбивательщіна. Керівники - власники клубів самі напевно не розуміють навіщо вони стільки грошей викидають, щоб уболівальники їх лаяли за поганий футбол, а не раділи.
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octavi4 (Warszawa)
03.10.2021 в 22:43
Я извиняюсь, но как может быть Скрипник школой СССР?
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