Почти без сопротивления. Заря - Десна 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" на "Славутич Арене" в Запорожье принимала "Десну". С самого старта поединка луганчане насели на ворота соперника и уже к 20-й минуте должны были вести в счете 2:0, однако Булеца не реализовал пенальти - удачно сыграл Литовка на ленточке ворот. Правда, это был лишь исключение из правил, ведь хозяева, вершти концов, добили соперника, у которого за 90 минут был лишь один опасный момент.

Заря - Десна 2:0 (1:0)

Голы: Сергей Булеца 19, Артем Громов 69

Нереализованный пенальти: Сергей Булеца 7 (вратарь)