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Кривенцов: Брак в простых ситуациях не позволял нам забить раньше

Премьер-лига
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Но три очка в кармане

Кривенцов: Брак в простых ситуациях не позволял нам забить раньше

Фото: Металлист 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Миная":

"Игра оказалась сложной. Пожалуй, сейчас все такие матчи в УПЛ. Это "осенний футбол" что ли, не знаю. Если взять в целом по игре, то команда владела территориальным преимуществом, много комбинировала, однако недостаток в простых ситуациях не позволял нам забить раньше. Не хватало тех скоростей, о которых мы постоянно говорим. не доставляли мяч на фланг, все было медленно.

После реализованного пенальти... Я никогда не говорю, чтобы наши игроки сохраняли мяч. Я всегда прошу, чтобы команда развивала успех. Привожу примеры других команд, как после забитого гола, мы должны увеличивать преимущество, забивать второй-третий голы и снимать все вопросы. У нас почему-то происходит все иначе. Играть футболистам назад, отдавать с центра поля мяч вратарю - я тоже не говорю. Почему они выбирают такие решения - это для меня тоже загадка.

В общем, важные три очка перед большой паузой. Надеюсь, что кто-то из травмированных присоединится к нам. Также я поздравляю болельщиков и команду с тремя важными очками", - сказал Кривенцов.

После 10 сыгранных матчей "Металлист 1925" занимает восьмое место с 13-ю очками в активе. Следующий поединок харьковчане проведет 16 октября против "Мариуполя" в гостях.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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Источник:
Металлист 1925

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