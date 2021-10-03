  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Веселые нули. Динамо - Шахтер 0:0. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Веселые нули. Динамо - Шахтер 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горячий поединок в Киеве

Веселые нули. Динамо - Шахтер 0:0. Обзор матча

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Вашему вниманию предлагаем видеообзор украинского Классического, которое состоялось на НСК "Олимпийский". Обе команды нагнетали оборону соперника на протяжении 90 минут встречи, однако ни одной из них сегодня не было суждено забить. Впервые в старте киевлян вышел форвард Витиньйо, но свои моменты не реализовал. А вот как раз отсутствие нападающего у "горняков" стало для них главной проблемой - некому было завершать атаки.

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Шахтер" 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lightning (Одесса)
03.10.2021 в 22:50
Дырка отскочила...
Ответить
0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
03.10.2021 в 22:32
Откровенно говоря кроты поинтереснее смотрелись. У дырки с физухой проблемы
Ответить
+4
0
avatar
Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 22:39
Однозначно, особенно было заметно в последней двадцатиминутке, а на последних двух минутах - просто как очумелые...
Ответить
0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
03.10.2021 в 22:23
Веселі 00 - це WC.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...