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Веселые нули. Динамо - Шахтер 0:0. Обзор матча
Горячий поединок в Киеве
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Вашему вниманию предлагаем видеообзор
Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Шахтер" 0:0
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