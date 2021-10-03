Веселые нули. Динамо - Шахтер 0:0. Обзор матча

Вашему вниманию предлагаем видеообзор украинского Классического, которое состоялось на НСК "Олимпийский" . Обе команды нагнетали оборону соперника на протяжении 90 минут встречи, однако ни одной из них сегодня не было суждено забить. Впервые в старте киевлян вышел форвард Витиньйо, но свои моменты не реализовал. А вот как раз отсутствие нападающего у "горняков" стало для них главной проблемой - некому было завершать атаки.

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Шахтер" 0:0