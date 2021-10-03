Забарный: То, о чем договаривались с Луческу перед матчем, нам удалось выполнить на поле

Центральный защитник киевского "Динамо" Илья Забарный прокомментировал матч против "Динамо" в 10-м туре УПЛ:

"- В принципе, ничья устраивает нас. Но, конечно, хотелось взять реванш. Хотели выиграть, играли на победу, все ребята старались. У нас были хорошие моменты, неплохо выбегали в контратаки - оставалось только забить.

- Многие признают, что Суперкубок Украины - второстепенный турнир, и главное - это чемпионат и Кубок страны. Сегодня "Динамо" сыграло с "Шахтером" вничью и осталось на первом месте в турнирной таблице. Сегодняшний результат закрепляет тот факт, что "Динамо" - лучший клуб страны?

- Суперкубок в любом случае важно, потому что это трофей. У нас нет проходных матчей - все игры важны, тем более с "Шахтером", с которым у нас принципиальное противостояние. В матче за Суперкубок мы сыграли неудачно, не удалось выполнить план на игру, поэтому получился такой результат. В чемпионате важно не проиграть, но при этом хотелось и выиграть.

- Между двумя матчами с "Шахтером" прошло менее двух недель. Чем отличались эти две игры?

- Наверное, мы играли более агрессивно, не проигрывали борьбу, как было в Суперкубке.

- Тренер доволен результатом? Что сказал Мирча Луческу в раздевалке?

- Мистер отметил, что мы провели неплохую игру. В принципе, он доволен, но не всеми моментами - в частности, отметил, что если бы мы выходили из обороны через пас, то играли бы лучше. В целом же отметил, что мы неплохо смотрелись на фоне "Шахтера". То, о чем договаривались перед матчем, нам удалось выполнить на поле.

- Ничья - закономерный результат? Могли забить как мы, так и "Шахтер" мог отличиться, особенно в конце встречи...

- Это футбол. В нем всегда присутствуют моменты, и тот, кто ими успешно распоряжается, тот и побеждает.

- Какие ожидания от поездки в сборную? Сейчас наступает время решающих матчей...

- Честно говоря, хотелось бы завершить наконец серию ничьих, которая преследует нас в нынешнем отборочном цикле, и побеждать. Впереди очень важный отрезок, важные игры, и будем выходить только с целью победить.

- О будущих соперниках уже думал?

- Нет, я готовлюсь от матча к матчу, и соперников изучаю, как говорится, по мере их поступления", - передает слова Забарного официальный сайт "Динамо”.