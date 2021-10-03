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Де Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский специалист видел на поле только одну команду

Де Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал матч своих подопечных против киевского "Динамо":

" - Насколько справедлив результат матча?

- Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла.

- Вы имеете в виду, что "Динамо" не хотело играть?

- Нет, я просто видел матч, где только "Шахтер" играл. Не знаю, что другие видели сегодня.

- Мог сегодня "Шахтер" добыть больше, чем ничью?

- Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он - не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что "Шахтер" доминировал сегодня.

- Как здоровье Траоре и других травмированных?

- В Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать.

- Насколько процентов это тот "Шахтер", который вы хотите видеть? Вы уже имели ничью с "Интером" и победу в Суперкубке.

- Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда вышла ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против "Интера", и сегодня вечером", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что "Шахтер" на данный момент располагается на втором месте УПЛ, уступая лидеру "Динамо" три очка.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (26)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2021 в 00:19
алень, игра - это не только катание мяча, но и удары!
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0
0
italiano
04.10.2021 в 00:12
Можете себе засунуть Суперкубок в очко))) всем было понятно ,что дед будет делать ставку на матч ЧУ,а в том матче он увидел ,то что хотел! В этом матче чуть не повезло,штанга,и Витиньо имел шансы!
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0
-1
italiano
04.10.2021 в 00:10
ахахаха)))
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
04.10.2021 в 00:09
Да...Всё кто приходят в шахту несут всякую ахинею.Место видимо такое...А этот нагеленый макаронник быстро обучился молоть в камеру.
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0
-1
kravaserega (Kyiv)
04.10.2021 в 00:09
Серьезно?? Чувак, ноль ударов в створ за весь матч, о чём говорить
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0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
04.10.2021 в 00:08
Слеп как крот...
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
03.10.2021 в 23:59
Ставить некакого Соломона и Педриньо в центр это ппц
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0
-2
Skalat (Київ)
03.10.2021 в 23:56
Когда Де Дзерби закончит карьеру тренера ( скоро), он сядет возле Леоненка и будет безконечно целовать сраку Шахтеру в качестве эксперта на канале Пенисова. Там таких неадекватов любят
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+1
-2
Геродот (Винница)
03.10.2021 в 23:47
Не совсем объективный комментарий Де Дзерби. Динамо тоже имело моменты, а атаки Шахтера хоть и были более частыми, ни к чему не привели. Если Педриньо не нападающий, то почему не выпустили на поле того же Фернандо, а держали Марлоса на поле целый час, а тот к концу первого тайма уже еле двигался. Я хоть и болельщик Шахтера, но считаю, что нужно быть объективным, а не петь команде необоснованные дифирамбы. Сегодня Шахтер на победу не наиграл.
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+6
0
efim423 (odessa)
03.10.2021 в 23:46
Де Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл , и когда проснулся простынь была мокрой . ))
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+7
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
03.10.2021 в 23:46
Зебра дурнувата ! Таку муйню несе !
Ответить
+7
-2
Orest_ua (Kyiv)
03.10.2021 в 23:42
К тебе еще Шериф в гости приедет, клоун макаронный
Ответить
+8
-2
grasshopper1 (Харьков)
03.10.2021 в 23:43
Играла одна команда. И это Шериф :)
Ответить
+10
-2
Orest_ua (Kyiv)
03.10.2021 в 23:41
Кто пожмет руку Сырне, тот сразу становится мразью. Дедзерби тому подтверждение.
Ответить
+9
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.10.2021 в 23:42
)))
Ответить
+6
-3
avatar
Руська (Лубны)
03.10.2021 в 23:39
Сказочный д.....б
Ответить
+8
-2
grasshopper1 (Харьков)
03.10.2021 в 23:38
Меня все больше пугает его адекватность. Что я видел: концовочку Шахтер поджал Динамо. Было дело. До этого равная игра с минимальным преимуществом по опасным моментам Динамо. Когда одна команда играет, это значит, что она сделала 20+ ударов по воротам, с 60+ процентом владения мячом, 10+ угловыми и тд. Подскажите, по-какому каналу показывли матч, про который говорит Де Дзерби?
Ответить
+10
-1
vlotko (Броди)
03.10.2021 в 23:32
Хто що хоче, те і бачить.
Ответить
+6
0
kalan-86 (Анкара)
03.10.2021 в 23:30
Неприятный тип.
Ответить
+9
-2
VAO (Луганск)
03.10.2021 в 23:30
Так то Динамо создало 2 супер острых момента за матч. А шахтера кроме удара марлоса, что было? полумоменты не заканчивавшиеся ударами? и 1 подача в ворота случайная. Сидор больше опасности создал для своих ворот, чем весь шахтер
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+12
-1
Pianist (Киев)
03.10.2021 в 23:25
Мда… А этот итальяшка не просто странный и наглый, он ещё и «банутый на всю голову… :)
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+9
-3
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
03.10.2021 в 23:24
Надо же, чудак в клубе пару месяцев как, а уже так проникся шахтерским духом, что прямо неотличим от их комментаторов на этом сайте -- видит то, чего не было, и не видит того, что видеть не хочется. Зрение, как у крота...
Ответить
+11
-5
Orest_ua (Kyiv)
03.10.2021 в 23:43
Типичная кротомразь
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+4
-4
Unselfish (Белая Церковь )
03.10.2021 в 23:22
Мания величия ещё никого не делала победителем...
Ответить
+11
-3
Only DK (Kyiv)
03.10.2021 в 23:20
Ну оно слепое. Оно и в матче с Интером видело доминирование подопечных бибизян
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+9
-4
skrudch (Донецьк,Ясіня)
03.10.2021 в 23:15
Купіть йому очки)))Воно ще й сліпе)))
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+11
-1


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