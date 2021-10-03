Де Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби прокомментировал матч своих подопечных против киевского "Динамо":

" - Насколько справедлив результат матча?

- Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла.

- Вы имеете в виду, что "Динамо" не хотело играть?

- Нет, я просто видел матч, где только "Шахтер" играл. Не знаю, что другие видели сегодня.

- Мог сегодня "Шахтер" добыть больше, чем ничью?

- Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он - не нападающий. Мы создали сегодня много шансов, чтобы забить гол. Даже потенциальных было много. Но, конечно, мы не забили. Но я уверен, что "Шахтер" доминировал сегодня.

- Как здоровье Траоре и других травмированных?

- В Исмаили маленькая травма, он будет после паузы. Фернандо и Дентиньо будут тренироваться после паузы. Траоре нужно ждать.

- Насколько процентов это тот "Шахтер", который вы хотите видеть? Вы уже имели ничью с "Интером" и победу в Суперкубке.

- Думаю, в тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Есть встречи, в которых можно победить, а есть такие, как сегодня, когда вышла ничья. Но моя команда играла очень хорошо и в Суперкубке, и против "Интера", и сегодня вечером", - сказал Де Дзерби.