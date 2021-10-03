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Луческу: У наших игроков много матчей за сборную, накапливается усталость
Но считает, что результат соответствует игре
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал матч против "Шахтера":
“- Равная игра была. У нас были моменты в первом тайме. Соперник во втором тайме выглядел чуть свежее. Техничные, быстрые игроки. Наверное, чуть более отдохнувшие. Потому что у наших много матчей за сборную, накапливается усталость.
Но была хорошая игра. Были две команды, которые хотели выиграть. “Шахтер” с одной организацией игры, мы – с другой. Это была хорошая игра равных соперников. Мне кажется, результат показывает то, что было на поле.
- Что поменялось после матча за Суперкубок?
- Было гораздо больше ошибок в матче за Суперкубок, чем сегодня. Скорее всего, наши центральные защитники очень молоды, они допускают ошибки. Сегодня их было меньше, чем в Суперкубке.
В “Шахтере” очень быстрые и техничные игроки. Это селекция, которую они ведут уже давно во главе с Ахметовым. Этим игрокам нельзя было оставлять свободные зоны, чтобы они проникали. Мы это старательно делали и нивелировали скорость и технику бразильцев за счет хорошей перестройки и перекрываний зон.
- Что с Миколенко?
- Буквально на днях травмировались и Миколенко, Вербич получил вчера на тренировке удар, и Шепелев. Эти травмы не позволили им играть сегодня. Насколько серьезно у Миколенко – мы еще не знаем. Доктор сделает МРТ, они примут решение. Помимо травмированных, у нас есть футболисты. Будем восстанавливать", - сказал Луческу.
После этого ничейного результата "Динамо" продолжает лидировать в УПЛ, держа "Шахтер" на расстоянии в три очка. Следующий матч киевляне сыграют 16 октября против “Львова” в гостях.
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