По одному от грандов и доминирование Ворсклы. Символическая сборная 10-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Десятый тур, он же по совместительству юбилейный, позади. Восемь матчей, среди которых "украинское классическое", порадовали нас разными результатами. Были две "баранки", среди которых затесалась встреча "Динамо" и "Шахтера", были и уверенные победы претендентов на бронзу - "Ворсклы" и "Зари".

UA-Футбол по традиции отметил лучших игроков тура, собрав их в символическую сборную. И снова классическая схема - 4-4-2.

Вратарь - Кирилл Фесюн, "Колос"

Пока основной кипер ковалевцев Евгений Волынец травмирован, спасать "Колос" вынужден его молодой коллега - 19-летний Кирилл Фесюн. И пока он неплохо с этим справляется. В игре десятого тура "Черноморец" создал не меньше моментов, нежели хозяева матча, но там, где нужно, свою команду выручил Фесюн. Потому и попал в сборную тура.

Правый защитник - Игорь Пердута, "Ворскла"

Полтавчане провели отличный второй тайм в игре против "Ингульца". Правый фланг команды Максимова был очень активен, а командовал парадом опытный Пердута. В субботу Игорь отметился голевой передачей во время второго взятия ворот, а также отсутствием провалов в обороне.

Центральный защитник - Милош Стаменкович, "Рух"

31-летний серб пропустил старт кампании из-за травмы и в прошедшую пятницу впервые вышел в старте в УПЛ. И не подвел. Нельзя сказать, что "Мариуполь" много времени провел в атаке, но когда коллектив Маркевича все-таки доходил до штрафной соперника, там его встречал Стаменкович. Три удара у "приазовцев" и лишь один в створ. Вот что значит надежность в центре обороны.

Центральный защитник - Ловро Цвек, "Заря"

Как вы поняли, в обороне у нас хватает легионеров. Хорватский футболист "Зари" никогда не отличался стабильностью, но в матче с "Десной" Ловро был хорош. На его счету немало заблокированных ударов оппонента, а также заработанная желтая для Болбата. Цвек успел и сам отметиться "горчичником", но это скорее излишки профессии. А точнее, излишки позиции на поле.

Левый защитник - Александр Караваев, "Динамо"

В центральном матче тура Мирча Луческу не мог рассчитывать на Миколенко, а потому позицию левого фулбека вынужден был закрывать Караваев. В целом, Алекс справился. Фулбек немало времени провел в атаке, что отмечал даже де Дзерби, говоря о провалах на фланге, где активничал Караваев. Вряд ли он будет часто выходить слева, но в воскресенье он не подвел.

Правый полузащитник - Артем Громов, "Заря"

Позиция для 31-летнего игрока весьма условная, но учитывая его универсальность, Громов может закрыть и её. В матче против "Десны" Артем был одним из самых заметных игроков. За проведенное на поле время он заработал пенальти, который не реализовал Булеца, а также забил второй гол своей команды, который окончательно похоронил "северян". Согласитесь, весьма добротно.

Центральный полузащитник - Майкон, "Шахтер"

Игра бразильца нравится далеко не всем, но за ним нужно следить не с экранов своего приемника, а со стадиона, дабы оценить объем работы и крутость. На Майконе всегда много черновой работы, которой хватало и в игре с "Динамо". Он не боялся вступать в отбор, прессинговал соперника в районе их штрафной и не выдохся на дистанции всего матча. А это, на секундочку, была вторая игра на неделе.

Центральный полузащитник - Оливье Тилль, "Ворскла"

Вторую неделю подряд наша команда не обходится без легионера полтавчан. А как его можно игнорировать, не подскажете? Да и зачем, если в игре с "Ингульцом" он кладет дубль и делает результат! Очередной крутой перформанс Тилля, после которого он набирает 5+4 в этом сезоне. Юрий Вильевич, не останавливайте эту машину!

Левый полузащитник - Юрий Климчук, "Рух"

В стартовой игре десятого тура львовяне без особых проблем разобрались с "Мариуполем". Героем встречи, без каких-либо сомнений, стал Юрий Климчук, который поучаствовал в обоих голах своего клуба. Сначала он пробил из-за пределов штрафной, после чего сферу добил Таллес. Далее вингер выдал шикарный забег по своему флангу, забив уже сам. Во втором тайме был в шаге от голевой передачи, но Борячук умудрился запороть его шикарный прострел. Но и без этого Климчук с лихвой наиграл на попадание в число лучших.

Нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

После катастрофы в игре против "Зари", команде Йовичевича необходима была победа. Любой ценой. Добыть её помог Артем Довбик, на счету которого единственный гол днепрян. Да и какой гол - мощный удар с острого угла. Конфетка. Довбик не забивал с середины августа и прорвало его очень вовремя. Не так ли?

Нападающий - Лукас Рангел, "Ворскла"

После вылета от "КуПС" в Лиге Конференций Юрий Максимов понял, что ему срочно нужен игрок финской команды. Спустя месяц был куплен бразилец Рангел, который сразу получил место в основе. Он долго запрягал, но после этого таки нашел свой первый гол. И первый ассист. Все это случилось в битве с "Ингульцом", в которой Лукас был одним из лучших. Переломный гол и голевая = место в сборной тура.

Тренер - Леонид Кучук, "Рух"

В прошедшем туре не было однозначного фаворита на должность рулевого, а потому мы провели немало минут в раздумиях. По итогу, выбор был сделан в пользу зарубежного наставника львовян. Объясняем. После встречи с "Динамо", на коуча и его команду полилось немало критики, и Кучуку нужно было в кратчайшие сроки с ней справиться. Он это сделал. Для кого-то победа над последней командой УПЛ может быть непоказательной, но добыта она была уверенно, в любимом прагматичном стиле Леонида Станиславовича и в условиях тяжелого переезда. Нам кажется, что мы сделали правильный выбор.