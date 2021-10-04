  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года

Премьер-лига
(1 голосов)

Неутешительные новости для дончан

Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года

Новина українською

Донецкий "Шахтер" следующие семь месяцев должен будет обходиться без своего лучшего бомбардира в этом сезоне Лассины Траоре. Именно столько времени займет его восстановление от травмы. Об этом сообщает "Профутбол" со ссылкой на генерального директора "горняков" Сергея Палкина.

Скорее всего, он сможет полноценно заниматься футболом в апреле 2022-го года.

Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера" в столкновении с защитником миланцев Дензелом Думфрисом. Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск. Отметим, что именно от травмы крестообразной связки на данный момент восстанавливается другой нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес.

На счету Траоре девять голов в 14 матчах этого сезона. Добавим, что из всех четырех турнирах, в которых он участвовал, Лассина не забил только в Лиге чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mariupol_ua (Мариуполь)
04.10.2021 в 00:10
Это полный пи…дец!!!Как же парня жалко, а как здорво вошёл в команду!!! Эх….. Скороейшего тебе Траоре!!! Будем надеяться на Мараеса
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...