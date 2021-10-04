Лассина Траоре выбыл до апреля 2022 года

Донецкий "Шахтер" следующие семь месяцев должен будет обходиться без своего лучшего бомбардира в этом сезоне Лассины Траоре. Именно столько времени займет его восстановление от травмы. Об этом сообщает "Профутбол" со ссылкой на генерального директора "горняков" Сергея Палкина.

Скорее всего, он сможет полноценно заниматься футболом в апреле 2022-го года.

Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче второго тура Лиги чемпионов против "Интера" в столкновении с защитником миланцев Дензелом Думфрисом. Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск. Отметим, что именно от травмы крестообразной связки на данный момент восстанавливается другой нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес.

На счету Траоре девять голов в 14 матчах этого сезона. Добавим, что из всех четырех турнирах, в которых он участвовал, Лассина не забил только в Лиге чемпионов.