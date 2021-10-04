Суркис: Динамо все равно является единственной командой в Киеве

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги встречи с донецким "Шахтером" в 10-м туре чемпионата Украины, в которой команды сыграли вничью – 0:0.

- Игорь Михайлович, ничья в сегодняшнем матче – положительный или отрицательный результат для нас?

- Мы идем впереди в турнирной таблице, поэтому понятно, что "Шахтер" хотел сегодня победить и догнать нас. Это была одна из ключевых игр в чемпионате. Мы прилетели в Киев только в четверг, поэтому считаю, что в тяжелом графике, в котором сейчас находится команда, это хороший результат.

- После проигрыша в Суперкубке преобладало ли желание взять реванш?

- Чемпионат и Суперкубок – это разные турниры. Сейчас надо забывать и Суперкубок, и встречу с "Баварией". "Бавария" сегодня тоже проиграла, так что нет непобедимых команд.

Мы провели достойную игру. Могли и выиграть, забей в первом тайме Витиньо, а могли и проиграть на последних секундах. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем до последней секунды. Хочу еще раз сказать, что мы находимся во главе турнирной таблицы и провели одну из ключевых игр. Но, к сожалению, за ничью в таких важных играх не дают два-три очка. Можно заработать только один балл, как и с другими командами. Поэтому я удовлетворен сегодняшней игрой. Команда не успела до конца восстановиться, но проявила характер.

- Сейчас "Динамо" делит "Олимпийский" с "Шахтером", но стадион сегодня болел за киевлян.

- Это естественно, ведь мы играем в своем родном городе, а причины переезда "Шахтера" в Киев вы знаете сами. Поэтому в том, что стадион болел сегодня за киевское "Динамо", нет ничего удивительного. Если бы мы встречались в Донецке – дай Бог, чтобы это когда-нибудь произошло – то стадион там болел бы за "Шахтер". Но в Киеве была и остается одна команда.

- Что вы сказали ребятам в раздевалке после матча?

- Я поблагодарил ребят за игру и самоотдачу, за то, что они сумели собраться. Помимо всего прочего, у нас вчера на тренировке травмировался Миколенко, выбыл Шепелев, а Вербич, выход которого планировался в стартовом составе, повредил колено утром на разминке. Из-за накопленной усталости есть проблемы. Сейчас часть игроков отправится в сборные, а те футболисты, которые останутся, начнут подготовку к игре во Львове и двум матчам с "Барселоной", в которых, думаю, будет решаться наша дальнейшая еврокубковая судьба. Мистер сказал в раздевалке, что мы должны помнить о ближайших важных играх.

- Игроки "Динамо" составляют основную обойму национальной сборной. Можно ли сказать, что динамовская академия – передовая в Украине?

- Люди видят, какое количество представителей "Динамо" вызваны в национальную и молодежную сборные, видят успехи нашей команды U19, победившей со счетом 4:0 "Бенфику" и "Баварию". Поэтому считаю, что у нас есть хорошая перспективная молодежь, но ей нужно не останавливаться на достигнутом, а прогрессировать и стремиться попасть в основной состав. Считаю, что у киевского "Динамо" есть хорошая перспектива, прежде всего, в собственных воспитанниках, и приятно, что сегодня играло столько украинцев.

Сегодня Мистер выпустил в стартовом составе и бразильца Витиньо, чего никто не ожидал. Считаю, что он сыграл достойный матч и показал, что является боевой единицей, которая будет только расти. Это то, о чем Мистер говорил, когда хотел этот трансфер", - сказав Суркис.