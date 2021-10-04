Рябоконь: Могли сравнять счет с Зарей, но подвела реализация

Президент "Десны" Александр Рябоконь подвел итоги поражения от луганской "Зари" (0:2) в матче 10-го тура УПЛ.

- "Десна" и "Заря" приучили нас к тому, что это матч равных соперников. Но сегодня что-то не сложилось. В чем видите причину?

- Игра была довольно ровной. У нас были моменты, банально, но подвела реализация. Могли сравнять счет, но 0:2.

- Первый тайм - много ошибок, мало креатива. Замены атакующих футболистов с этим связаны?

- Да. Впереди где-то проигрывали единоборства, в обороне были грубые ошибки в простых ситуациях.

- Над чем в первую очередь стоит поработать во время паузы на матчи сборных?

- Отдохнем 3-4 дня. После этого начнем подготовку к следующей встрече. Профессионалы должны быстро забывать, особенно поражения, - сказал Рябоконь.

Напомним, "Десна" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 16 очков. "Заря" идет 4-й, в активе клуба 20 баллов.