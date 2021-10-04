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Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)
Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 3 октября на НСК "Олимпийский" состоялся матч между "Динамо" и "Шахтером" в рамках 10-го тура. Горняки больше владели мячом, киевляне остро контратаковали. Пусть, Роберто Де Дзерби заявляет, что в этот вечер играла только одна команда, но шансы выиграть поединок были равными. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью 0:0, которая оставила "Динамо" на вершине турнирной таблицы, "Шахтер" отстает на три очка. Самые яркие кадры из очередного Классического смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 1Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 2Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 3Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 4Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 5Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 6Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 7Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 8Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 9Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 10Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 11Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 12Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 13Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 14Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 15Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 16Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 17Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 18Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 19Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 20Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 21Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 22Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 23Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 24Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 25Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 26Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 27Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 28Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 29Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 30Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 31Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 32Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 33Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 34Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 35Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 36Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 37Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 38Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 39Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 40Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 41Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 42Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 43Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер - фото 44
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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) фото
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.10.2021 в 10:20
А чего бомжи Траоре красным нарисовали? Расизм какой-то :)
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