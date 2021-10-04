Экспрессивный Де Дзерби, полеты Бущана, привет от фанов. ФОТО репортаж с матча Динамо - Шахтер

В воскресенье, 3 октября на НСК "Олимпийский" состоялся матч между "Динамо" и "Шахтером" в рамках 10-го тура. Горняки больше владели мячом, киевляне остро контратаковали. Пусть, Роберто Де Дзерби заявляет, что в этот вечер играла только одна команда, но шансы выиграть поединок были равными. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью 0:0, которая оставила "Динамо" на вершине турнирной таблицы, "Шахтер" отстает на три очка. Самые яркие кадры из очередного Классического смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько.

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