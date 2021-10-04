Леонид Кучук: Увиденное в Рухе - это из истории какой-то другой планеты

Всего неполные два года назад Леонид Кучук уже стоял у руля тогда еще винникивского "Руха". Многие склонны считать, что во многом благодаря заложенному им фундаменту эта молодая команда и получила возможность проторить себе дорожку в Премьер-лигу. Поработав в Белоруссии с минским "Динамо", Кучук вновь вернулся в Украину, где его во второй раз пригласил на работу в свой клуб президент Григорий Козловский.

За два месяца пребывания в "Рухе" 62-летнему тренеру удалось существенно поправить турнирное положение. Приняв находившуюся в опасной зоне команду, опытный специалист сумел сделать то, что от него ожидали – поднял ее в середину таблицы. В очередном туре подопечные Леонида Кучука гостили на берегу Азовского моря, где взяли верх над "Мариуполем" - 2:0.

СВЫШЕ 1.200 КИЛОМЕТРОВ – ЗА ТРЕМЯ ОЧКАМИ

- Судя по счету, игра вашей команде далась легко. Так ли это? – интересуюсь у рулевого "Руха".

- Игры легко не даются. Если говорить о пятничном матче, то раз мы забили два мяча – значит, игра у нас получилась. Мы смогли использовать ошибки мариупольцев, накрыть их вверху и не позволить создавать много моментов у наших ворот. Именно в этом заключалась наша задача.

- Что скажете о сопернике?

- У "Мариуполя" была ротация состава, и мы к этому были готовы. На одной из позиций играл другой футболист, но это не стало для нас какой-то неожиданностью.

- Претензии к подопечным, несмотря на результат, были?

- Суть не в претензиях. Были некоторые ошибки. Впрочем, они всегда бывают в игре, и нынешняя – не исключение. Поединок с "Мариуполем" был очень важен для нас. Не позволяя сопернику создавать много моментов, мы контролировали игру. Сумели забить и довести дело до победы.

- Поездка в Мариуполь для "Руха" - самая длинная по расстоянию в сезоне. Этот вояж наложил отпечаток на готовность подопечных?

- Безусловно, подобные поездки, как и другие факторы, очень сильно влияют. Как на физическое состояние, так и на психологическое. Но ничего не поделаешь, это наши реалии.

- Каким маршрутом добирались до Мариуполя?

- Сначала мы ехали поездом до Запорожья, а уже оттуда в Мариуполь – автобусом. Обратно же во Львов команда добиралась автобусом (общее расстояние составляет свыше 1.200 километров – прим. В.К.).

ОБЩЕНИЕ НА ВСЮ НОЧЬ И ДО ДЕСЯТИ УТРА

- Насколько известно, с боссом "Руха" вас связывают дружеские отношения. Похоже, это тот случай, когда пословица "Дважды в одну реку не войти" не имеет силы?

- С первого и до сегодняшнего дня у нас с президентом клуба взаимоотношения на очень хорошем, доверительном, уровне. Они строятся на человеческом и профессиональном факторах. Это и явилось основным критерием в моем появлении в "Рухе".

- Время на размышление после очередного предложения Григория Козловского брали?

После его звонка мы всю ночь и до десяти часов утра общались, размышляли. В тот момент я был далеко от Львова. Пришлось сесть в машину, затем пересесть на самолет и лишь после этого появился на территории Украины. Учитывая, что у меня еще были личные дела, все пришлось решать быстро.

- Какая задача стоит перед вами в этом сезоне? Уж не сохранить ли прописку в элите?

- Знаете, даже у киевского "Динамо" или "Шахтера" будет такая задача стоять, если команда проиграет два-три матча кряду на старте и окажется в опасной близости от зоны "вылета". Это психология любого клуба и любого руководителя. Задача была выровнять ситуацию в "Рухе" – и турнирную, и психологическую. Как в отношениях с игроками, так и руководителями.

- За прошедшие два месяца вашего пребывания в "Рухе" это удалось?

- Только время покажет – удалось или нет. Если говорить в психологическом плане, то, может быть, мы немного сдвинулись с точки. Но все же многое еще нужно сделать по всем направлениям.

- Какие-либо изменения в тренерском штабе "Руха" произошли?

- Все работники клуба, которые были до меня, остались в его структуре и продолжают успешно трудиться. В команду пришел лишь работавший со мной на протяжении многих лет еще со времен тираспольского "Шерифа" Евгений Иванов, отвечающий за подготовку вратарей. Как специалист в своем деле он меня никогда не подводил. Иванов всегда работал с хорошими или перспективными голкиперами, существенно совершенствуя их уровень мастерства.

ФАКТОРЫ ДЛЯ ГИБРИДНОЙ СХЕМЫ

- С чего начали работу в "Рухе"?

- Ничего особенного. Пришел на тренировку, поздоровался с футболистами, посмотрел занятие. А на следующий день пошла работа. В любом случае нужно внимательно смотреть, анализируя действия любого игрока – как он тренируется, как играет. Времени же у меня для подготовки фактически не было.

- Видео с матчами "Руха" в нынешнем чемпионате для лучшего ознакомления с командой изучали?

- За чемпионатом Украины я следил, и многие игры смотрел. Но более точное представление и мнение о том или другом игроке формируется тогда, когда ты видишь его на тренировке или в матче вживую, а не по видеотрансляции. Видишь, как он дышит, как он двигается… Это самое главное.

- Претерпела ли какие-то изменения игровая схема вашей команды?

- Схем в мире много, и в любой момент выбранная может поменяться – как в ходе матча, так и при подготовке к нему. Это сейчас не является каким-то секретом. Схема может быть гибридной по отношению к любому сопернику. Она может менять свои очертания и изменять действия игроков на футбольном поле. Все зависит от многих факторов – как от силы соперника, так и от возможностей твоей команды, игроков.

- Тот факт, что в команде есть футболисты, которые уже были вашими подопечными ранее, облегчает работу?

- Знаете, каждый футболист может с годами меняться. Как и обычный человек. С каждым прожитым годом большинство людей становится старше и мудрее. Другие же – наоборот. Все с годами меняется во взаимоотношениях. А еще стоит учитывать и то, что некоторые футболисты могут получать травмы, из-за чего находиться в не совсем комфортном психологическом состоянии. На игроков могут влиять даже внешние факторы, как, например, дела в семье – взаимоотношения с женой, болезнь детей и близких. Есть даже такое понятие, как психологическая усталость футболиста.

ГОЛЫ, МИНУТЫ И… КИЛОМЕТРЫ

- Спустя чуть больше трех недель после того, как вы стали у руля "Руха", в чемпионате возникла полуторанедельная пауза, вызванная матчами сборной Украины. За этот период какие-то положительные зерна в работе с командой извлекли?

- Прежде всего скажу, что это очень короткий период. Такой же, как и у любой другой команды украинской Премьер-лиги. Все отражается на футбольном поле – голы, минуты и километры, как я говорю. Естественно, что тренерский штаб "Руха" в процессе подготовки анализирует все действия футболистов: что нам нужно и где мы проседаем. Не всегда бывает, что ты можешь решить эти проблемы сегодня и сейчас. Но рано или поздно их все равно нужно решать, и мы стараемся это делать. Паузу в чемпионате мы как раз и пытались использовать для этого. С моей точки зрения, в этот период мы плодотворно поработали. Готовились в двухразовом режиме, проведя два контрольных матча. Почему два? Есть такое понятие – игровая активность. Это когда на протяжении девяносто минут все футболисты должны быть максимально задействованы. Хоть это и не чемпионат, мы подходили к спаррингам весьма ответственно. Фактически все футболисты приняли в них участие. Это очень важно.

- Победа в первом же матче под вашим руководством, когда был обыгран "Верес", как-то подняла моральное состояние игроков?

- Любая победа улучшает их состояние. Вообще в спорте и в футболе в частности поражения и победы имеют свойства психологически угнетать и психологически помогать в работе. Все в зависимости от результата и готовности футболистов. Многое также зависит и от возможностей клуба. Это очень тонкий процесс, в котором многое связано.

- В сентябре в "Рухе" появилась группа легионеров – нигерийцы Майкл Обамина, Ннабуигье Чуквуэмека, Инносент Одог и американец Осазе Де Розарио. Что скажете о них?

- Все четверо – молодые футболисты в возрасте от 18 до 20 лет. Чтобы закрепиться в "Рухе", им нужно ой-йой-йой сколько пройти! Эти футболисты на перспективу.

- В последнее время "Рух" пополнился не только молодыми новичками, но и опытным Владимиром Костевичем, в свое время выступавшим в другом львовском клубе – "Карпатах"...

- Костевич – квалифицированный футболист, настоящий профессионал. Вы наверняка знаете его историю – парень долгое время не играл из-за тяжелой травмы. Посмотрим, как он себя проявит после курса восстановления.

ВМЕСТО БОЛОТА - УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС

- Учитывая, что летнее трансферное окно уже давно закрыто, возможно ли появление в "Рухе" кого-то из свободных агентов?

- Селекционная служба должна вообще не спать, работая каждый день и каждый час. Помимо возможных кандидатов, которые значатся у нас на примете, есть еще и молодые футболисты, производящие хорошее впечатление. Будем пытаться в этом направлении двигаться по нарастающей. Как показывает практика, в трансферных делах можно ничего не ждать, а все случится в течение часа. Есть и примеры обратного характера: можно "вести" футболиста два или три года, а трансфер сорвется за полчаса. Это такое дело, к которому я отношусь со всей серьезностью.

- За время вашего почти двухлетнего отсутствия в "Рухе" произошли не только кадровые изменения – в частности, существенно изменилась база...

- Инфраструктура клуба впечатляет. Очень впечатляет! Темпы ее развития тоже впечатляют. За такой небольшой промежуток времени произведено масштабное строительство, которое имеет фантастические результаты! В "Рухе" построен огромный спортивный комплекс, где все направлено на развитие футбола, для совершенствования детей и квалификации тренеров. Перед людьми, которые делают такую сказку, нужно снять шляпу. Приехав в августе в "Рух", был приятно поражен. Когда два с половиной года назад, во время моего первого прихода в клуб, я видел огромный участок земли с озером, больше напоминающим болото, даже не верилось, что на этом месте может появиться ультрасовременный комплекс. Осталось подождать еще немного времени, и строительство будет полностью завершено. Но повторюсь: даже то, что уже есть, впечатляет. Точнее сказал бы, это из истории какой-то другой планеты.

- Вы долгое время работали главным тренером в клубе, который на прошлой неделе стал автором главной сенсации в Европе – тираспольском "Шерифе". Что скажете по поводу его победы над мадридским "Реалом" в групповом раунде Лиги чемпионов?

- Это фантастика! Никто всерьез не воспринимал "Шериф", и это завело команду. От матча к матчу тираспольчане продолжают доказывать, что могут играть с любым соперником. И не случайно на сегодняшний день самый титулованный клуб Молдовы является лидером в группе D. А быть таковым в столь солидной компании не так просто. Но могу сказать: все по делу.

- В чемпионате наступила очередная двухнедельная пауза, связанная с отборочными матчами сборной Украины. Как будет проводить тайм-аут ваша команда?

После игры в Мариуполе в связи с длительным переездом на футболистов легла дополнительная нагрузка, поэтому без учета обратной дороги во Львов мы предоставили им несколько выходных. Вскоре команда соберется на базе, где продолжит работу. У нас запланировано два контрольных матча, которые будем проводить, соблюдая недельный цикл. Важно будет за эти две недели восстановиться и хорошо подготовиться.

Все фото - ФК "Рух"