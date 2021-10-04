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Скрипник: Сказали бы до игры, что мы выиграем 2:0 - сразу бы подписался
"Заря" продолжает свою беспроигрышную серию в УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Десной" (2:0) в матче 10-го тура УПЛ.
- При просмотре матча казалось, что у вашей команды все под контролем. Так ли это было по вашему мнению?
- Когда есть моменты, и пенальти, и выход 1 на 1, и ты не реализовываешь, то проскакивает мысль, что не забиваешь ты - забивают тебе. Это правило футбола.
Мы рады, конечно, что выиграли у принципиально соперника, который борется за те же места, что и мы. Мы три дня назад здесь проиграли, хотели себя реабилитировать. Сказали бы до игры, что мы выиграем 2:0 - я бы сразу подписался.
- У вас три победы подряд в чемпионате. Болельщикам хочется верить, что игра стабилизируется.
- Только игра покажет, как это будет. Планировать можно, но всегда показывает игра. Не одни мы хотим выиграть, соперник точно так же. Будем для этого все делать.
- Не расстроены, что сейчас будет пауза на матчи сборных?
- Наоборот, слава богу. Такой график, который... Эмоционально, психологически, и когда еще плохой результат в еврокубках... Это подстегивает нас. Мы довольны, что поправили свои дела в УПЛ, но вся борьба еще впереди, - отметил Скрипник.
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