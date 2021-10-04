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Милевский: Луческу жалуется, что Шахтер давит на судей, хотя сам всегда делал то же самое

Премьер-лига
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Экс-игрок "Динамо" высказался об украинском классико

Милевский: Луческу жалуется, что Шахтер давит на судей, хотя сам всегда делал то же самое

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший игрок "Динамо и сборной Украины Артем Милевский поделился впечатлением от матча киевлян с "Шахтером" (0:0) в 10-м туре чемпионата Украины.

"Было очень непривычно тихо на трибунах, было мало фолов, было мало созданных моментов. Я так понимаю, после 0:3 Киев может что-то там захотел поменять, боялись чего-то, и те и те боялись. Было видно, что нужен был результат. В Киеве всё время такие игры были сумасшедшие, и когда смотришь, вот иногда чуть-чуть не хватает этого. Такой период, наверное, сейчас. Я не нахожусь там, я ж не вижу атмосферы, какая она. Может быть какой-то спад лёгкий, может быть что-то ещё, может от "Баварии" получили пятёру и прилетели, нужно прокапаться, нужно отдохнуть. Игра с "Шахтёром" тоже важная, может быть силёнок не хватило, может быть эмоций.

Мне очень не понравилось, как Луческу высказался после 0:3 против Де Дзерби: "Вот, они всё время выбегают, они всё время кричат на судей!" Ты когда был в "Шахтёре", ты такого не делал?!

Я просто вспоминаю, как они давали прессинг на судей, выбегали, там федерация, шапку кидали, и он сейчас в киевском "Динамо" говорит о том, что они выбегают, нам мешают. Мирча, при всём уважении – ты делал то же самое! Не только в Донецке. Луческу знал, куда он шёл, он же должен быть готов. Если ты на какой-то шаг идёшь, тем более такой шаг, то ты должен быть к этому готов", — сказал Милевский.

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В статье: Мирча Луческу Артем Милевский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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