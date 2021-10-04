Герой футбольного дня. Витиньо

Матч против "Шахтера" никак не назовешь неудачным для "Динамо". Ничья, добытая не в сугубо оборонительном стиле, оставила киевлян лидерами турнирной таблицы, а "горняков" оставила с ожиданиями и надеждами на осечку конкурента в поединках с "серой массой" чемпионата. "Нас устраивала ничья, поэтому мы организовали свою игру так, чтобы не давать свободных зон быстрым, техничным игрокам "Шахтера", а самим при отборе мяча бежать в быстрые контратаки", - сказал Луческу после матча. И добавить тут нечего.

А вот Роберто Де Дзерби немного слукавил, заявив, что он на поле видел только одну команду, которая играла в футбол. Количество атак "Шахтера" – 92, количество атак "Динамо – 71. Острые атаки: 54 против 32-х у "Динамо". Но вот статистика ударов по воротам: 10:9 в пользу "Динамо". По попаданиями в створ вообще 3:3. У "горняков" было преимущество, но нельзя говорить об одностороннем футболе. Это скорее то, о чем заявлял Луческу – разные модели и стили.

Как можно не увидеть игру соперника, когда один только дебютант его основного состава дважды или трижды остро пробивал по воротам? Речь о Витиньо, который вчера сыграл за "Динамо" в качестве номинального нападающего. Еще один комплимент для Луческу – он не боится нестандартных решений. В игре за Суперкубок на острие вышел Супряга, попал в штангу мощным ударом на старте матча, понравился своей динамикой и заряженностью на борьбу. Вчера погоду делал Витиньо, хотя на девяносто минут бразильца не хватило. Также ему не хватало точности, но это дело наживное. Особенно для футболиста, который умеет оценивать ситуацию и делать выводы.

В начале первого тайма на Витиньо дважды проходили ключевые передачи из глубины, однако бразилец долго возился и терял возможность проникнуть в свободную зону или нанести удар. В конце первого тайма, когда он дважды целил в верхний угол, уже были совсем другие скорости работы с мячом и принятия решения. В течение одной 45-минутки Витиньо превратился из растерянного "бегунка" в футболиста, максимально заточенного на завершающий удар. Быстрое развитие, не так ли?

Осталось выяснить, какой будет динамика Витиньо от матча к матчу. Неделю назад Луческу говорил о неготовности бразильца к игре, а вчера уже выпустил его в основном составе на важнейший поединок первого круга чемпионата. Если так пойдет и дальше, то уже к зиме 22-й номер станет незаменимой боевой единицей для "Динамо".