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Стал известен лучший тренер 10-го тура УПЛ
Мирча Луческу получил заслуженную награду
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 10-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.
Подопечные Луческу сыграли вничью с донецким "Шахтером" (0:0), удержав преимущество над соперником в турнирной таблице.
Румынский специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, сейчас "Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, в активе клуба 26 зачетных пунктов.
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Источник:УПЛ
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