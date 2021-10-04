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Стал известен лучший тренер 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Мирча Луческу получил заслуженную награду

Стал известен лучший тренер 10-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 10-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Подопечные Луческу сыграли вничью с донецким "Шахтером" (0:0), удержав преимущество над соперником в турнирной таблице.

Румынский специалист получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, сейчас "Динамо" лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, в активе клуба 26 зачетных пунктов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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