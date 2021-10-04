  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист Ворсклы признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист Ворсклы признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек опередил одноклубника и форварда "Днепра-1" Артем Довбика

Футболист Ворсклы признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль был признан лучшим игроком по итогам 10-го тура УПЛ.

24-летний футболист отметился дублем в матче против "Ингульца" (3:0).

По итогам голосования Тилль опередил одноклубника Рангела и нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.

Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ Оливье Тилль за "Ворсклу" провел 9 матчей, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

Читайте такжеВорскла - Ингулец 3:0. Обзор матча и видео голов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Оливье Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...