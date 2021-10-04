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Футболист Ворсклы признан лучшим игроком 10-го тура УПЛ
Хавбек опередил одноклубника и форварда "Днепра-1" Артем Довбика
Фото: УПЛ
Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль был признан лучшим игроком по итогам 10-го тура УПЛ.
24-летний футболист отметился дублем в матче против "Ингульца" (3:0).
По итогам голосования Тилль опередил одноклубника Рангела и нападающего "Днепра-1" Артема Довбика.
Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ Оливье Тилль за "Ворсклу" провел 9 матчей, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.
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Источник:УПЛ
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