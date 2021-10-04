Пауза на матчи сборных - лучшее время, чтобы Мариуполю поменять тренера. О чем говорить после 10-го тура УПЛ

Октябрьская пауза на матчи сборных - лучшее время, чтобы "Мариуполю" поменять тренера

Мы, конечно же, можем в очередной раз защищать мариупольский проект, говорить, что это работа над обкаткой молодёжи, но, например, "Черноморец", который находится в похожей ситуации, справляется получше. Можно пенять, что у одесситов есть Гио или Смирный, но у приазовцев с опытом игр в УПЛ Мишнев, Топалов, Чоботенко, Стасюк и остальные. Так проблема только в комплектации?

"Мариуполь" практически в каждом матче выдаёт отдельные неплохие отрезки, но в целом выглядит разобрано и разбалансировано. У того же "Черноморца", если продолжать с проведением параллелей, видна структура и общая стратегия. У Остапа Маркевича есть только хитрая ухмылка во время матчей. Что она должна показывать? Насколько коуч недоволен своими игроками? В таком случае, у всех есть право с такой же ухмылкой смотреть в лицо наставнику. Потому что пока у него не получается ничего и главное - непонятно вообще, что должно получаться.

У приазовского клуба не настолько плохо с кадрами, как может казаться по его месту в таблице. Но есть неумение использовать свой ресурс. В "Рухе" терпели Ивана Федыка год и чуть-чуть на старте текущего сезона, после чего поняли, что діла не буде. Боссам "Мариуполя" уже также пришло время сказать себе в лицо: "Пора". И бросьте вы говорить, что результат не важен. Победы в каждом туре не важны. А вот поражения однозначно очень серьёзно бьют по психологии молодого коллектива. Так кого тогда в клубе выращивают? Неудачников? Александр Рыженко

Ничью с "Шахтером" можно считать "динамовским" реваншем за поражение в Суперкубке-2021

Слова Роберто Де Дзерби об односторонней игре ничего не стоят. Во-первых, на самом деле было не так. Во-вторых, за словесные уколы соперника очков в турнирную таблицу не начисляют. Для "Шахтера" это был очень важный матч и он его не выиграл. Ничья в этой ситуации равноценна поражению.

Это практически точка в борьбе за звание "зимнего чемпиона". Команды УПЛ с третьего по шестнадцатое места настолько слабы, что отобрать очки у "Динамо" могут только чудом. О "Шахтере" тоже так можно говорить, но команда Де Дзерби все еще находится в процессе перестройки. А этот процесс всегда таит угрозу сбоев и провалов из-за собственной несостоятельности.

Больше оснований ожидать, что до конца первого круга потери будет нести именно "Шахтер". Но даже если обойдется без них, то максимум, на что можно рассчитывать "горнякам" – отставание на три очка от "Динамо" перед вторым кругом чемпионата. И вот тут самое интересное: у кого, думаете, в такой ситуации будет преимущество? У Мирчи Луческу, который огромный период карьеры провел в Украине и в совершенстве знает все особенности футбольной жизни этой страны, или у Де Дзерби, для которого это будет первая в жизни большая зимняя пауза? Итальянцу еще только предстоит познакомиться с длинным и скучным межсезоньем, тогда как Луческу давно уже имеет выстроенную стратегию подготовки.

Преимущество "Динамо" заключается именно в более четкой стратегии ведения чемпионата. И не проигрыш "Шахтеру" в очном поединке первого круга – стержень этой стратегии. Поэтому даже ничью можно считать полноценным реваншем за поражение в Суперкубке-2021. Де Дзерби же остается только утешать собственное самолюбие выигранным трофеем третьего ранга, а также внутренними убеждениями о доминантной игре. Игорь Семйон

С "Вересом" вскрылась старая болячка "Александрии"

К началу десятого тура УПЛ "Александрия" подходила в статусе одной из главных сенсаций старта сезона. Летом команду покинуло слишком много лидеров, а вместо Шарана был назначен Юрий Гура, о котором многие даже не слышали. Но все потери не отразились на команде, которая добыла несколько ярких побед и взобралась на третье место. К сожалению, в матче с "Вересом" проявилась их главная проблема - слабые навыки игры первым номером.

Ровенский соперник предложил закрытую игру, много борьбы и фолов. Против такого соперника действовать всегда достаточно сложно, однако претенденту на еврокубки стоит научиться переламывать подобные матчи. По моментам "горожане" превзошли "Верес" (удар Бабогло после стандарта и перекладина Ковальца), но в целом их игра оставляла желать лучшего. Юрий Гура много жаловался на состояние газона, но вряд ли это может служить основной причиной отсутствия внятной позиционной игры. И в таких условиях можно сыграть лучше.

После одной игры мы не отказываемся от похвалы в адрес "Александрии", которая на старте сезона по делу забралась так высоко. Однако впереди у них будет немало матчей против команд, где придется играть первым номером. И чтобы оставаться в еврокубковой зоне, "горожанам" нужно будет показать нечто большее, чем в игре с "Вересом". Георгий Грошев

Дулуба нужно похвалить за проделанную во "Львове" работу и снова спросить с Йовичевича о стабильности его команды по ходу игры

Один из самых интересных матчей в туре сыграли в Тернополе. Да, "Львов" опять попросили покинуть свой стадион ради национальной сборной. Что же там на "Арене Львов" за газон такой, который не выдерживает нагрузки по одному матчу в неделю и должен простаивать без игр ещё плюс одну неделю? Об этом поговорим в следующий раз, когда директор стадиона в очередной раз даст повод о себе напомнить. А она даст: что-то подсказывает, что конфликты ещё будут. Например, перед стартом следующего сезона.



Матч разделился на две части: до столкновения Назаренко с Ильющенковым и после него. До десятой минуты днепряне выглядели шикарно, затем словно стали жалеть голкипера, а после просто не смогли завестись. Ещё и Йовичевич в конце игры снова перешёл на схему в три центрбека, которая не-ра-бо-та-ет в его команде. С "Зарёй" провалились, едва не оконфузились со "Львовом" - и это из последних примеров. Потому что львовяне в конце игры могли не только сравнивать, а выигрывать даже 3:1. Но где-то подвела реализация, а где-то уровень завершения. И вот теперь вопрос: почему "Днепр-1" не может стабильно провести игру на одном уровне? Что мешает? Почему футболисты слышат тренера только после выхода из раздевалки, а затем начинают играть в свой футбол?





Со "Львовом" ситуация противоположная. Команда Олега Дулуба с каждой минутой всё больше чувствовала уверенности в себе и прибавляла, помогли замены, помогли неудачные замены и от Йовичевича, поэтому был шанс зацепиться за очки там, где их никто не ждал. Белорус говорил, что его главная задача на данном этапе - работа над психологией аутсайдеров. Похоже, пока получается неплохо. Вы меня ни за что не переубедите: если бы СК играл на максимуме, то никакой настрой "Львова" на игру не помог бы ему. Но нужно отдать должное львовянам, которые прочувствовали момент и стали дожимать своего оппонента. Так аутсайдеры не делают. И это уже часть работы Дулуба. Александр Рыженко

Оборона остается слабым местом "Черноморца"

Проиграв в Ковалевке, одесситы продлили свою серию без побед до шести матчей кряду. Не самая приятная статистика, особенно учитывая, что игра "моряков" далеко не так ужасна, как последние результаты. К примеру, против "Колоса" команда Мороза создала не меньше, а то и больше своего оппонента, но проблемы с реализацией и кураж Фесюна встали на пути "Черноморца", оставив оных без очков. Хотя по духу, это не был проигрышный матч.

Но главная проблема одесситов не в атаке, а в обороне. За десять сыгранных матчей "Черноморец" пропустил 24 гола, идя по этому показателю на втором месте в УПЛ (больше только у "Мариуполя"). В игре с "Колосом" оба пропущенных попадали под категорию "необязательные", но вначале глупый вынос Вантуха, а после - коллективная ошибка Дубко и Михайленко стоило одесситам очков. Дело, учитывая возраст игроков, молодое, но пока Юрий Мороз не решит проблему сзади, серьезного скачка ждать не стоит.

Голы в чужие ворота все равно придут, но если в обороне продолжит царить хаос, то все усилия атаки будут тщетны. И постоянные провалы, постоянные два и больше пропущенных, оправдать одной молодостью не получится. Георгий Грошев

Легионеры "Ворсклы" способны делать разницу

"Ингулец" в матче с "Ворсклой" моментами показывал интересный футбол. На определенных отрезках казалось, что играли между собой равные по силе команды. "Ингулец" и другим статусным соперникам ("Динамо", "Шахтеру", "Десне", "Заре") давал бой, но сделать шаг от потенциала к конкретным дивидендам каждый раз не удается.

Нет игроков, которые способны делать разницу. У "Ворсклы" такими игроками являются легионеры, которые в Полтаве находятся уж точно не для количества. Дубль Оливье Тилля, гол+пас от Рангеля, приличная игра в центре поля Пуцлина – и результат сделан. Конечно, нельзя не отмечать продуктивную и качественную игру Степанюка и Пердуты, но без легионеров не было бы такого убийственного завершения атак.

Это тема не одного матча, а первой декады чемпионата. Лукас Рангел, перешедший в "Ворсклу" из ее обидчика в еврокубках, сейчас находится среди лидеров турнира по усредненному показателю выигранных единоборств за матч (12). Оливье Тилль – лидер по системе "гол+пас" после десяти туров. Положительные футбольные характеристики Якубу и Кане давно уже известны болельщикам полтавской "Ворсклы". Осталось дождаться дебюта Венсана Тилля (младший брат Оливье), чтобы констатировать твердо – после "Динамо" и "Шахтера" именно у "Ворсклы" сейчас лучшие легионеры в УПЛ. Игорь Семйон

Фаворит спокойно выиграл матч в Запорожье. И это очень горько

Вы не подумайте, что я сейчас решил открыто признаться в антипатии к "Заре". Дело в другом. Победа луганчан абсолютно заслуженная. Отчасти можно даже сказать, что добыта она в эконом-режиме.

А теперь следите за руками: "Заря" уверенно разбирается в этом сезоне с "Десной", "Днепром-1", менее уверенно, но в целом заслуженно с "Ворсклой", проиграв в стартовом туре, когда ещё была разобрана на куски, "Александрии". Но, думаю, если бы соперники сыграли сейчас, то подопечным Юрия Гуры ничего не светило. О чём это говорит? О том, что третье место "чёрно-белых котов" в прошлом сезоне и, возможно, будет в нынешнем - вполне справедливое.

Другой вопрос, когда мы проецируем эти результаты на еврокубки, то приходишь в отчаяние. Вы представляете, если бы эти "Днепр-1", "Ворскла" или "Десна" вышли в группу Лиги конференций, что бы там было с ними? Мы хейтим луганчан за "сливы" каким-то середнякам европейского футбола, но оказывается, что за спиной у команды Виктора Скрипника такая же пропасть. О каком возвращении места в группе Лиги чемпионов мы тогда говорим? Если бы не "Динамо" и "Шахтёр", мы бы уже шли где-то тридцатыми.

Два наших гранда оторваны от остальной реальности украинского футбола - это уже не новость. Но "Заря", похоже, нашла прослойку между этими и теми. Для самих луганчан это, в целом, неплохо. Для украинского футбола в контексте участия в еврокубках остальных команд - очень неприятно. Александр Рыженко