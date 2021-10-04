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Ничья никого не расстроила. Подводим итоги матча Динамо - Шахтер

Премьер-лига
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Детально о главном матче первой половины сезона

Ничья никого не расстроила. Подводим итоги матча Динамо - Шахтер

Фото: UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сошлись в очном матче, дабы разыграть первое место в таблице. Игра завершилась без забитых голов, однако вряд ли её можно назвать скучной. Почему? Обсуждаем в новом видео в компании с известным тренером и экспертом Александром Севидовым. Приятного просмотра.

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Эксперты - Александр Севидов, Георгий Грошев

Режиссер - Александр Рыженко

Тайм-коды:

  • 00:00 - Начало
  • 00:50 - Понравилось ли "Классическое"?
  • 03:06 - Наиграли ли команды на голы?
  • 04:34 - Ставка Луческу на Витиньо была верной
  • 06:59 - "Шахтер" нужно решить проблему с форвардом
  • 11:02 - "Динамо" нервничало на старте поединка, но первый тайм был равный
  • 15:38 - Обсуждаем игру Марлоса и Степаненко
  • 20:50 - Второй тайм - "Динамо" лучше начало, "Шахтер" пытался вырвать концовку
  • 25:16 - Кому победа была важнее?
  • 27:28 - Вся борьба за чемпионство еще впереди
  • 28:58 - Выбираем лучшего игрока "Классического"
  • 32:10 - Не опасно было ли проводить матч перед сборной?
  • 35:08 - Пятов и Бущан провели дуэль за место в сборной?
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В статье: Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Халат Милевского
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