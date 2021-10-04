Ничья никого не расстроила. Подводим итоги матча Динамо - Шахтер

В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сошлись в очном матче, дабы разыграть первое место в таблице. Игра завершилась без забитых голов, однако вряд ли её можно назвать скучной. Почему? Обсуждаем в новом видео в компании с известным тренером и экспертом Александром Севидовым. Приятного просмотра.

Эксперты - Александр Севидов, Георгий Грошев

Режиссер - Александр Рыженко

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