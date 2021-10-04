Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ничья никого не расстроила. Подводим итоги матча Динамо - Шахтер
Детально о главном матче первой половины сезона
Фото: UA-Футбол
В десятом туре УПЛ киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сошлись в очном матче, дабы разыграть первое место в таблице. Игра завершилась без забитых голов, однако вряд ли её можно назвать скучной. Почему? Обсуждаем в новом видео в компании с известным тренером и экспертом Александром Севидовым. Приятного просмотра.
Эксперты - Александр Севидов, Георгий Грошев
Режиссер - Александр Рыженко
Тайм-коды:
- 00:00 - Начало
- 00:50 - Понравилось ли "Классическое"?
- 03:06 - Наиграли ли команды на голы?
- 04:34 - Ставка Луческу на Витиньо была верной
- 06:59 - "Шахтер" нужно решить проблему с форвардом
- 11:02 - "Динамо" нервничало на старте поединка, но первый тайм был равный
- 15:38 - Обсуждаем игру Марлоса и Степаненко
- 20:50 - Второй тайм - "Динамо" лучше начало, "Шахтер" пытался вырвать концовку
- 25:16 - Кому победа была важнее?
- 27:28 - Вся борьба за чемпионство еще впереди
- 28:58 - Выбираем лучшего игрока "Классического"
- 32:10 - Не опасно было ли проводить матч перед сборной?
- 35:08 - Пятов и Бущан провели дуэль за место в сборной?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красников: Много юридических моментов, но УЕФА, как я понимаю, воспринимает нас как Металлист
- Леонид Кучук: Увиденное в Рухе - это из истории какой-то другой планеты
- Ничья в Классическом, поражения Реала, ПСЖ и Баварии. Главные новости за 3 октября
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Ворскла выходит на третье место. Таблица УПЛ 2021/22
- Тут не до футбола. Шикарная красотка, которая приехала в Украину со звездой Александрии. ФОТО
- Те же проблемы, что и у обычных людей. Водитель Роналду не смог заправить новый Bentley португальца
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...