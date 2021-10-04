Шахтер вернется к тренировкам 9 октября

После 10-го тура в чемпионате Украины очередная пауза на матчи сборных.

В воскресенье, 3 октбря "Шахтер" провел календарный поединок с "Динамо", который завершился вничью 0:0. А с понедельника "оранжево-черные" получили пять выходных дней. Команда соберется в Святошино и проведет утреннюю тренировку в субботу, 9 октября.

Однако для ряда футболистов рабочий процесс не прерывается – они отправились в расположение своих сборных.

Напомним, следующий матч в календаре "Шахтера" – 15 октября с "Зарей" в рамках 11-го тура Премьер-лиги.