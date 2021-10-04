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Шахтер вернется к тренировкам 9 октября

Премьер-лига
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Игроки получили 5 выходных из-за паузы, связанной с матчами сборных

Шахтер вернется к тренировкам 9 октября

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

После 10-го тура в чемпионате Украины очередная пауза на матчи сборных.

В воскресенье, 3 октбря "Шахтер" провел календарный поединок с "Динамо", который завершился вничью 0:0. А с понедельника "оранжево-черные" получили пять выходных дней. Команда соберется в Святошино и проведет утреннюю тренировку в субботу, 9 октября.

Однако для ряда футболистов рабочий процесс не прерывается – они отправились в расположение своих сборных.

Напомним, следующий матч в календаре "Шахтера" – 15 октября с "Зарей" в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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