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Луческу: Стиль игры Шахтера был определен еще в 2004 году и сохраняется до сих пор
Наставник киевлян высказался о стиле игры соперника
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после ничейного результата с "Шахтером" (0:0) оценил стиль игры соперника.
- В прошлом, когда "Шахтер" возглавлял Фонсека, вы говорили, что это по сути еще ваша команда. Можно сказать, что "Шахтер" уже изменился? И если да, то как изменилась команда?
- Стиль игры этой команды был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить.
Это подтверждает то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17-ти лет, вернулся в клуб. Это не значит, что Де Дзерби – плохой тренер", - сказал Луческу.
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