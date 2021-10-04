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Луческу: Стиль игры Шахтера был определен еще в 2004 году и сохраняется до сих пор

Премьер-лига
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Наставник киевлян высказался о стиле игры соперника

Луческу: Стиль игры Шахтера был определен еще в 2004 году и сохраняется до сих пор

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после ничейного результата с "Шахтером" (0:0) оценил стиль игры соперника.

- В прошлом, когда "Шахтер" возглавлял Фонсека, вы говорили, что это по сути еще ваша команда. Можно сказать, что "Шахтер" уже изменился? И если да, то как изменилась команда?

- Стиль игры этой команды был определен еще в 2004 году президентом клуба Ринатом Ахметовым, тогда же и я пришел. И он сохраняется до сих пор. Любой тренер может этот стиль в каких-то деталях только улучшить или ухудшить.

Это подтверждает то, что Карло Николини, который работал со мной на протяжении 17-ти лет, вернулся в клуб. Это не значит, что Де Дзерби – плохой тренер", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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