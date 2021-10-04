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Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117
Шикарные матчи были на выходных
Фото: 1) Александр Приходько; 2-3-4) Getty Images
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Клопп должен радоваться, что у него есть Салах. А Пепу стоит расстроиться, что у него нет Роналду. Как Мохамед съел Ляпорта, а Юрген продолжает выжимать ресурсы из "красных". Ищем самую системную команду Ла Лиги, решаем, виноват ли Куман в проблемах "Барселоны". Обсуждаем авитаминоз "Аталанты", подъем "Милана", отрицательный заряд Де Дзерби, равенство сегодняшних "Шахтера" и "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:33 – "Динамо" – "Шахтер" (0:0);
04:58 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (2:2);
15:10 – "Аталанта" – "Милан" (2:3);
18:03 – "Атлетико" – "Барселона" (2:0);
27:41 – Не попадайте в офсайд!
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