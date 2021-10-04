Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117

Обсуждаем главные поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Клопп должен радоваться, что у него есть Салах. А Пепу стоит расстроиться, что у него нет Роналду. Как Мохамед съел Ляпорта, а Юрген продолжает выжимать ресурсы из "красных". Ищем самую системную команду Ла Лиги, решаем, виноват ли Куман в проблемах "Барселоны". Обсуждаем авитаминоз "Аталанты", подъем "Милана", отрицательный заряд Де Дзерби, равенство сегодняшних "Шахтера" и "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Динамо" – "Шахтер" (0:0);

04:58 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (2:2);

15:10 – "Аталанта" – "Милан" (2:3);

18:03 – "Атлетико" – "Барселона" (2:0);

27:41 – Не попадайте в офсайд!