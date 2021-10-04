  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117

Премьер-лига
(1 голосов)

Шикарные матчи были на выходных

Претенциозность Де Дзерби, отскок Клоппа, "вина" Кумана и камбэк Милана. Аудиомнение #117

Фото: 1) Александр Приходько; 2-3-4) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки уик-энда. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

Читайте такжеДе Дзерби: Я видел матч, где только Шахтер играл

Клопп должен радоваться, что у него есть Салах. А Пепу стоит расстроиться, что у него нет Роналду. Как Мохамед съел Ляпорта, а Юрген продолжает выжимать ресурсы из "красных". Ищем самую системную команду Ла Лиги, решаем, виноват ли Куман в проблемах "Барселоны". Обсуждаем авитаминоз "Аталанты", подъем "Милана", отрицательный заряд Де Дзерби, равенство сегодняшних "Шахтера" и "Динамо" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:33 – "Динамо" – "Шахтер" (0:0);

04:58 – "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" (2:2);

15:10 – "Аталанта" – "Милан" (2:3);

18:03 – "Атлетико" – "Барселона" (2:0);

27:41 – Не попадайте в офсайд!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Мирча Луческу Хосеп Гвардиола Джеймс Милнер Атлетико (Мадрид) Аталанта (Бергамо) Рональд Куман Диего Симеоне Барселона Руслан Малиновский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ливерпуль Манчестер Сити Витиньо Милан Роберто Де Дзерби Подкаст Аудиомнение Хуан Муссо Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...