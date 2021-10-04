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Матвиенко: Обе команды были осторожнее, чем в игре за Суперкубок
Защитник "Шахтера" - о ничьей с "Динамо" в 10-м туре УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.
"Мы больше вели игру, но так и предполагалось. "Динамо" ведь впереди на три очка, им было невыгодно куда-то бежать. Поэтому киевляне больше действовали от обороны.
Конечно, нам не хватало Траоре. К сожалению, он выбыл на длительный срок. Надеемся, он как можно скорее вернется в строй.Читайте такжеЛассина Траоре выбыл до апреля 2022 года
Разница с матчем за Суперкубок? "Динамо" извлекло уроки из той игры и в этот раз действовало с большей концентрацией.
Момент Цыганкова после стандарта? Будем изучать, что произошло. Действительно, это был неожиданный розыгрыш. Обычно мы полностью концентрируемся по мячу, но в этот раз кто-то, видимо, недоработал.
Возможно, обе команды действительно были осторожнее, чем в игре за Суперкубок. Дистанция в чемпионате длинная, всё впереди", — сказал Матвиенко.
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