Матвиенко: Обе команды были осторожнее, чем в игре за Суперкубок

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко поделился мыслями после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 10-го тура УПЛ.

"Мы больше вели игру, но так и предполагалось. "Динамо" ведь впереди на три очка, им было невыгодно куда-то бежать. Поэтому киевляне больше действовали от обороны.

Конечно, нам не хватало Траоре. К сожалению, он выбыл на длительный срок. Надеемся, он как можно скорее вернется в строй.

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Разница с матчем за Суперкубок? "Динамо" извлекло уроки из той игры и в этот раз действовало с большей концентрацией.

Момент Цыганкова после стандарта? Будем изучать, что произошло. Действительно, это был неожиданный розыгрыш. Обычно мы полностью концентрируемся по мячу, но в этот раз кто-то, видимо, недоработал.

Возможно, обе команды действительно были осторожнее, чем в игре за Суперкубок. Дистанция в чемпионате длинная, всё впереди", — сказал Матвиенко.